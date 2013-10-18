أنشيلوتي يسعى لاحتواء غضب كاسياس

مدريد - (خاص) من نورالدين ميفراني

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن حارسه الدولي إيكر كاسياس لا يزال أهلاً للثقة في مدريد، رغم جلوسه على كرسي الإحتياط في الدوري الإسباني، معبراً عن رغبته في لقاءه على انفراد لمعرفة سبب تصريحاته الأخيرة، والتي عبر من خلالها عن رغبته في الرحيل بعد 3 أشهر إن لم يتغير الوضع الحالي.

وقال أنشيلوتي:" أنا في حاجة للحديث معه على انفراد لأنه لم يخبرني سابقاً برغبته في الرحيل، فقد كان مطمئناً وهادئاً في السابق، وهذا لا يعني أنه كان سعيداً فهو لاعب يرغب في اللعب كأساسي، ومن الإنصاف أن أتحدث معه وأعرف ما يفكر فيه."

وعبر أنشيلوتي عن رغبته في بقاء الحارس في الفريق، لأنه قائد عظيم ويساعد الفريق حتى عندما لا يلعب ويتعامل باحترافية كبيرة.

وأضاف:" لدينا حارسين كبيرين أحدهما يلعب بشكل رسمي لأنه استعد معنا منذ البداية، والثاني رمز لمدريد وقررت إشراكه في دوري الأبطال، إنه أهل للثقة في مدريد وفي الفريق ونرغب في بقاءه."

وكان الحارس الدولي إيكر كاسياس قد خرج عن صمته، وعبر عن رغبته في الرحيل لو استمر وضعه الحالي وجلوسه في دكة البدلاء، مؤكداً في نفس الوقت أن أمنيته أن يلعب في الريال ويفوز بالألقاب.

لكن الواقع أن الحارس يخاف على مكانته في المنتخب الإسباني في سنة كأس العالم، حيث بدأ المدرب فيسانتي ديل بوسكي مبدأ التناوب بينه وبين حارس برشلونة فيكتور فالديز المتألق في بداية الموسم.