كاسياس يهدد بمغادرة ريال مدريد

مدريد- هدد حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس الخميس للمرة الأولى بالرحيل عن ريال مدريد إذا ظل بديلا في فريقه.
وقال الحارس في حدث دعائي: "لو لم يتغير الوضع خلال ثلاثة أشهر، فعلى الأرجح أنني قد أفكر في الرحيل".
ولا يشارك قائد المنتخب الإسباني بطل أوروبا والعالم كأساسي في الوقت الحالي مع ناديه الذي بات دييغو لوبيز يدافع عن عرينه في الدوري الإسباني.
وقرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن يشارك كاسياس في مباريات دوري أبطال أوروبا. وكأس ملك إسبانيا
ويقلل الجلوس إحتياطيا من فرص الحارس في اللعب أساسيا مع منتخب إسبانيا خلال كأس العالم المقبلة في البرازيل عام 2014.