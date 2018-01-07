مانشستر يونايتد يستعيد نشاطه في دبي

يستعد جوزيه مورينيو لقيادة مانشستر يونايتد في معسكر خارجي في دبي، للاستجمام واستعادة النشاط قبل استئناف مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتوجه الشياطين الحمر إلى دبي يوم الإثنين، ورغم ذلك يبدو أن رحلة روميلو لوكاكو إلى الإمارات قد بدأت بالفعل، إذ نشر صورة على حسابه في إنستغرام وعلق عليها مبديًا انتظاره هذه الرحلة.

واضطر مورينيو ورجاله إلى الانتظار، لمعرفة ما إذا كان من الممكن القيام بهذه الرحلة، لا سيما مع صعوبة مواجهة كوفنتري في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، خاصة وأنه في حال فوز ستوك سيتي على كوفنتري، وتأهله إلى الدور الثاني كان سيؤجل مباراة يونايتد وستوك بالدوري.

لكن تأهل كوفنتري سهل المهمة على فريق مورينيو، الذي سيطير إلى دبي لإقامة معسكر مغلق هناك لعدة أيام، خاصة وأن مباريات الدوري ستسير وفقًا لما هو مخطط لها.

وقال مورينيو “الجميع يريد الذهاب إلى دبي. سنخوض أسبوعًا من التدريب الجيد وسط إمكانيات جيدة، لكن الأمر يتعلق على نتيجة ستوك سيتي، لو تعادل الفريق لن نسافر”.

وسيسعى يونايتد صاحب المركز الثاني في البريميرليغ إلى استعادة بريقه من خلال معسكر دبي، لمواصلة المنافسة على اللقب مع غريمه التقليدي مانشستر سيتي.

وسيعود يونايتد من دبي لمواجهة ستوك يوم الإثنين 15 يناير/كانون الثاني الحالي، قبل أن يواجه بيرنلي وتوتنهام على التوالي خلال فترة وجيزة.