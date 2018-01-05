حارس أتلتيك بلباو يخضع للفحص الطبي في ريال مدريد

اقترب ريال مدريد من إنهاء صفقة الحارس كيبا أريزابالاغا الذي يلعب لأتلتيك بلباو في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

ووفقًا لصحيفة “أس” الإسبانية فإن الحارس أريزابالاغا خضع للكشف الطبي في ريال مدريد واجتازه بنجاح تمهيدًا لانتقاله إلى الفريق الملكي.

وأضافت صحيفة “أس” أن إدارة ريال مدريد ستدفع الشرط الجزائي في عقد الحارس أريزابالاغا مع أتلتيك بيلباو الذي يقدر بـ 20 مليون يورو، على أن يرتبط مع ريال مدريد بعقد لـ 6 أعوام.

وينتهي عقد الحارس الذي يبلغ من العمر 23 عامًا مع أتلتيك بلباو العام 2018، لكن ريال مدريد يريد ضمه بعد الأخطاء التي وقع فيها حارس الفريق، الكوستاريكي كيلور نافاس.

وشارك أريزابالاغا في 15 مباراة مع أتلتيك بلباو في جميع البطولات، استقبلت شباكه خلالها 20 هدفًا وحافظ على نظافة مرماه 4 مباريات.