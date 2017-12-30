جريميو يحدّد سعر آرثر المطلوب في برشلونة

قبل ساعات من فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل أعلن جريميو البرازيلي وصيف بطل كأس العالم للأندية 2017 أنه ينوي بيع لاعب وسطه آرثر لبرشلونة مقابل 30 مليون يورو.

ويهتم برشلونة بلاعب الوسط الشاب منذ فترة طويلة وتحديدًا منذ فوز الفريق البرازيلي بكأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية وزاد الاهتمام عقب مشاركة اللاعب في كأس العالم للأندية في وقت سابق من الشهر الحالي في أبوظبي بالإمارات.

والتُقطت صورة في البرازيل للاعب وهو يرتدي قميص برشلونة ما أثار غضب ناديه الذي تمسَّك بعدم بيع لاعب الوسط الموهوب، لكنه تراجع فيما بعد.

وذكر تقرير لصحيفة “غولوبو سبورت” البرازيلية أن جريميو لا يمانع في بيع اللاعب الذي من المتوقع أن يكون ضمن تشكيلة البرازيل في كأس العالم 2018 خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لكن النادي يملك 60% فقط من حقوق ملكية اللاعب الاقتصادية و20% أخرى تملكها إحدى الشركات والمتبقي لعائلة اللاعب.

ويتردد أن النادي الكتالوني مستعد لدفع 25 مليون يورو فقط، رغم أن آرثر أحد أبرز أهداف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية بناء على طلب مدربه “إرنستو فالفيردي” رغم البداية القوية للفريق هذا الموسم.

ورغم عدم فتح باب الانتقالات الشتوية إلا أن برشلونة لا يزال يرغب بضم اللاعب، لكنه لم يتحرك فعليًا لتنفيذ رغباته، وسيتضح كل شيء خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه “أودريكو رومان” نائب رئيس النادي أن الاتصال الرسمي الوحيد بشأن اللاعب جاء من إنتر ميلان رغم اهتمام ريال مدريد وتشيلسي أيضًا.

وقال رومان لمحطة إذاعية إسبانية إن اللاعب يملك عقدًا مع غريميو، ولن يرحل إلا بموافقة النادي، والاتصال الوحيد بشأنه وصل من إنتر ميلان رغم اهتمام برشلونة وريال مدريد وتشيلسي.