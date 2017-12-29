مارسيلو يلعب كرة القدم الشاطئية بلباس امرأة (صور)

يتواجد البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد في ريو دي جانيرو البرازيلية للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، واستغل الفرصة للعب كرة القدم الشاطئية على شواطئ مدينة ريو كعادة جميع البرازيليين.

لكن المثير في الأمر أن النجم البرازيلي شارك في اللقاء رفقة أصدقائه مرتديًا لباس امرأة وهو فستان وملابس بحر نسائية ومساحيق نسائية.

وكتب النجم البرازيلي:” حفل نهاية السنة لمارسيا ، هذه المرة مختلف .”

وانتقدت صحف مدريد مستوى النجم البرازيلي البالغ 29 سنة خلال لقاء الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة، وأكد أن مستواه في النصف الأول من الموسم كان سيئًا ومن أسباب تراجع ريال مدريد.