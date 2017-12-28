كورتوا يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد بسبب أطفاله

أبدى ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، اهتمامه بالتعاقد مع تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي.

ويدرك النادي الملكي أن الحارس السابق لغريمه أتلتيكو مدريد يريد العودة للعاصمة الإسبانية، خاصة وأن له طفلين يعيشان هناك، رغم إقامته الكاملة في العاصمة البريطانية لندن.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع حارس مرمى بدلًا من الكوستاريكي كيلور نافاس، ويجد في كورتوا بديلًا مناسبًا، خاصة بعد رفض مانشستر يونايتد الاستغناء عن الإسباني ديفيد دي خيا حارسه الأول.

وأعد تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي عدة خطط بديلة في حال رحيل كورتوا البالغ عمره 25 عامًا، لكنه في الوقت ذاته مستعد لتقديم عرض جديد للحارس البلجيكي يجعله الحارس الأعلى أجرًا في العالم.

وينتهي العقد الحالي لكورتوا، الذي يحصل على مئة ألف إسترليني كراتب أسبوعي، خلال 18 شهرًا، لكنه رفض في مايو/أيار الماضي عرضًا لم يصل إلى ضعف الراتب الذي طالب به.

وجلس وكيل أعماله مع مسؤولي تشيلسي خلال الأسابيع الماضية؛ من أجل التوصل لاتفاق بين الطرفين، لكن المفاوضات فشلت ما يمهد لرحيله إلى ريال مدريد.

صديقة كورتوا

ويدرك تشيلسي أن المفاوضات فشلت نظرًا لأن صديق كورتوا السابقة تعيش حاليًا في مدريد، ومعها طفلاهما، ويسعى حارس أتلتيكو السابق إلى العودة لمدريد حتى يكون قريبًا من طفليه.

وحافظ حارس مرمى منتخب بلجيكا على نظافة شباكه في عشر مباريات بالدوري هذا الموسم، متساويًا مع دي خيا وإيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي المتصدر، بينما يملك هوغو لوريس حارس توتنهام هوتسبير سبع مباريات دون أن تهتز خلالها شباكه.

وحقق كورتوا نسبة تصدٍ للفرص بلغت (73.1 في المائة) متفوقًا على إيدرسون (69.2) ولوريس (67.2)، في حين أنه لم يرتكب أي خطأ أدى إلى هدف في الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين، مقارنة مع دي خيا (واحد )، وإيدرسون (واحد) ولوريس (خمسة).

ويأمل ريال مدريد في استبدال حارسه الأساسي نافاس؛ نظرًا لتعرضه للكثير من الإصابات مؤخرًا مع تقدمه في السن أيضًا، كما أنه تعاقد مع كيبا أريزابالاغا حارس أتليتيك بلباو الذي سينضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية.