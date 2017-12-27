دييغو كوستا يدشن عودته لأتلتيكو مدريد أمام ليدا

اقترب دييغو كوستا من خوض أولى مبارياته الرسمية مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد بعد اقتراب نهاية فترة الإيقاف عن النادي الإسباني، إذ من المقرر أن يشارك المهاجم الإسباني ضد ليدا في كأس ملك إسبانيا في الثالث من الشهر المقبل.

وانتقل كوستا البالغ عمره 29 عامًا من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي لكنه لم يشارك حتى الآن بسبب حظر فرضه الاتحاد الدولي (الفيفا) على النادي الإسباني حتى مطلع العام المقبل بسبب سياسته في التعاقد مع اللاعبين الصغار.

وسيبدأ البرازيلي الأصل مسيرته الجديدة مع أتلتيكو مدريد بعدما قضى هناك فترتين بين 2007 و2009 ثم 2010 إلى 2014 حينما انتقل لتشيلسي.

وستتاح الفرصة أمام كوستا لإثبات قدرته أمام ليدا المنافس في الدرجة الثالثة، حيث لم يخض أي مباراة رسمية منذ 11 يونيو/حزيران الماضي عندما فازت إسبانيا على مقدونيا بهدفين مقابل هدف في تصفيات كأس العالم وقبلها خاص نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي وخسر بالنتيجة ذاتها أمام آرسنال.

ومن المقرر أن يخوض مباراة الكأس وإلى جواره زميله فيتولو الذي انتقل إلى أتلتيكو على سبيل الإعارة من لاس بالماس.

وبدا على كوستا تطور حالته البدنية حيث بث فيديو عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو على عجلة من أجل تخفيض وزنه وبدا بحالة جيدة عكس التي كان عليها في نهاية أيامه مع البلوز.

ويأمل أتلتيكو في أن يسهم كوستا في مساعدته لتجاوز فارق النقاط السبع مع برشلونة المتصدر ورغم ذلك يتفوق أتلتيكو على جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد بنقطتين بعد 17 جولة من الليغا.