الكشف عن صور مرعبة لحادث مدرب فالنسيا الإسباني بسبب “خنزير”

نشرت بعض الصحف صور سيارة مارسيلينو، المدير الفني لفالنسيا الإسباني، بعد الحادث الذي كاد أن يودي بحياته أثناء سيره على طريق سريع واصطدامه بخنزير بري، ما أدّى إلى انقلاب السيارة.

وكان المدرب الإسباني في طريقه إلى الاحتفال بعيد الميلاد في مسقط رأسه ومعه زوجته ووالدته، البالغ عمرها 81 عامًا، عندما تحطمت السيارة تمامًا إثر اصطدامها بخنزير بري عبر الطريق السريع فجأة أمام سيارة مارسيلينو، ما أدّى إلى انقلاب السيارة على التلال المحيطة.

ويبدو أن رجال الإطفاء أنقذوا والدة المدرب عبر تقطيع المقعد الخلفي من السيارة، وتختلف التقارير بشأن تعافيها في المنزل أو المستشفى، بينما نجا مارسلينو وزوجته، ونفق الخنزير على الفور.

وأكد سيرجيو غارسيا، ابن مارسيلينو، أن الثلاثة تعافوا واحتفلوا بباقي أيام أجازة عيد الميلاد ، قائلًا: “الحادث كان مرعبًا ومخيفًا حيث كنا نخطط لقضاء عيد الميلاد في خيخون”.

وأصدر فالنسيا بيانًا بشأن مدربه جاء فيه: “مدرب فالنسيا يشكر الأطباء والموظفين في مستشفى سان بيدرو في لوغرونو، نظرًا للاهتمام والمودة التي تلقاها هو وأسرته خلال فترة علاجه”.

وأضاف البيان: “نريد أيضًا أن نشكر شرطة المرور والدفاع المدني ورجال الإطفاء في لوغرونو وخدمات مساعدة الطريق، لسرعتها في الاستجابة وكفاءتها بعد الحادث”.

وخسر فالنسيا، في أخر مباريات مارسيلينو، على ملعبه بهدف نظيف يوم السبت، أمام فياريال ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثالث بفارق 11 نقطة عن برشلونة، المتصدر.