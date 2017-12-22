تطوّر جديد بشأن جاهزية كريستيانو رونالدو للكلاسيكو

تلقى ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان، أنباء سعيدة قبل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، غدًا السبت، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه لا يوجد خطر على مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم أنه لم يتدرب في الأيام الثلاثة الأخيرة مع المجموعة، لكنه تدرب وحيدًا.

وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي سيطر على الحالة البدنية لرونالدو، الذي لا يريد تفويت فرصة المشاركة في الكلاسيكو.

وأكدت “ماركا” أن رونالدو استعد للكلاسيكو بدقة متناهية جدًا، إذ عمل يومي الثلاثاء والأربعاء في صالة الألعاب الرياضية والخميس داخل الملعب.

ويتأخر ريال مدريد عن منافسه برشلونة بـ 8 نقاط، ويسعى إلى تقليص الفارق مع الدخول في نصف الموسم.