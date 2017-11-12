رونالدو يعلن ولادة ابنته الجديدة (صورة)

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد عن ولادة ابنته الجديدة “ألانا مارتينا” من صديقته جورجينا رودريغيز .

ونشر النجم البرتغالي على صفحته الشخصية في موقع التدوينات المصغَّر “تويتر” صورة له برفقة ابنه الأكبر “كريستيانو جونيور” ومعهما “جورجينا رودريغيز” في المستشفى حاملةً ابنتها الصغيرة.

وأكد النجم البرتغالي أن الابنة والأم في صحة جيدة.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ pic.twitter.com/nMT4rYc32U — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧