رونالدو يعلن ولادة ابنته الجديدة (صورة)

رونالدو يعلن ولادة ابنته الجديدة (صورة)

المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد عن ولادة ابنته الجديدة “ألانا مارتينا” من صديقته جورجينا رودريغيز .

ونشر النجم البرتغالي على صفحته الشخصية في موقع التدوينات المصغَّر “تويتر” صورة له برفقة ابنه الأكبر “كريستيانو جونيور” ومعهما “جورجينا رودريغيز” في المستشفى حاملةً ابنتها الصغيرة.

وأكد النجم البرتغالي أن الابنة والأم في صحة جيدة.

ولدى رونالدو توأم (إيفا وماتيو) وُلدا في يونيو/حزيران الماضي من أم بديلة مثل “كريستيانو جونيور” المولود في 2010.
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