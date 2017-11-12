تسريب قميص برشلونة للموسم المقبل(صور)

تسرب القميص الجديد لبرشلونة ، متصدر الدوري الإسباني، الذي سيرتديه الموسم المقبل 2018-2019، رغم أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن، من النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن هذا القميص مستوحى من قميص الفريق موسم 2011/2012.

ونشر موقع “فوتي هيدلاينز”، صور القميص الجديد، وهو عادة ما يكون سباقًا في هذا المجال، وتتأكد صحة القميص الذي يسربه لأي فريق أو منتخب، مثلما حدث في الماضي مع العديد من الأندية أو المنتخبات، وآخرها المنتخبات المتأهلة في مونديال روسيا، العام المقبل.

وسيرتدي البلاوغرانا السراويل الزرقاء الداكنة والجوارب من نفس اللون، بدلاً من الأزرق، الذي كان قريبًا من الألوان التي يرتديها الفريق، في السنوات الأخيرة.

ويتقدم برشلونة بفارق ثماني نقاط، على غريمه ريال مدريد حامل اللقب، بعد انتهاء 11 جولة من الليغا، حتى الآن، ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا.