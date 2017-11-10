تشافي يقترب من الاعتزال ويستعد لدخول عالم التدريب

تقترب مسيرة تشافي هرنانديز لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق في ملاعب كرة القدم من نهايتها آخر الموسم الحالي بينما يفكر في التحول لمجال التدريب.

ويلعب تشافي البالغ عمره 37 عامًا، الفائز بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات مع برشلونة، في صفوف السد القطري حاليًّا.

وقال قائد السد الشهير بقدرته على التحكم بالكرة في وسط الملعب إن قدرته على التعافي عقب المباريات تراجعت.

ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية عنه قوله “كنت محظوظا بعدم الإصابة وأعتقد أن مسيرتي تقترب من نهايتها. تراجعت قدراتي، الآن أجد نفسي أكثر شعورًا بالإرهاق ومن الصعب التعافي جراء توالي المباريات. سيكون العام الحالي بالتأكيد الأخير لي كلاعب.

وأضاف: “أفكر في الحصول على ترخيص ممارسة التدريب العام المقبل وبدء مسيرتي كمدرب”.

وخاض تشافي 133 مباراة مع منتخب إسبانيا خلال 14 عامًا وفاز بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2008 و2012.