من كان يراقب كشافة برشلونة في مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد؟

رصدت عدسات المصورين، أحد أبرز كشافي برشلونة خلال مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي حسمها حامل اللقب، بالفوز بهدف ألفارو موراتا.

وانتشرت صورة روبرت فرنانديز داخل ملعب ستامفورد بريدج، خلال المباراة المثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يتم الكشف عن اللاعب الذي يتابعه المسؤول في النادي الكتالوني، سواء في تشيلسي أو مانشستر يونايتد.

وحضر فرنانديز أيضًا مباراتين لتوتنهام مؤخرًا، خاصة مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في ويمبلي، التي حسمها النادي اللندني، بالفوز 3/1 الأسبوع الماضي.

وكذلك حضر مباراة توتنهام، التي اكتسح خلالها ليفربول 4/1، ما يزيد التكهنات بشأن مراقبة هاري كين، أو ربما كريستيان إريكسن.

وكذلك شاهد فرنانديز مباراة مانشستر يونايتد وبنفيكا، في دوري أبطال أوروبا في لشبونة، والتي انتهت بفوز النادي الإنجليزي بهدف نظيف، وذلك لمراقبة أنطوني مارسيال.

ومنح هدف بضربة رأس من موراتا، مهاجم ريال مدريد السابق، في الشوط الثاني، الفوز لتشيلسي، في مباراة ممتعة، لتنتهي عودة جوزيه مورينيو إلى إستاد ستامفورد بريدج بالهزيمة.

ويبتعد فريق المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي بنقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير ويونايتد صاحب المركز الثاني، الذي يتأخر بـ 8 نقاط، خلف مانشستر سيتي المتصدر.