بعد 21 عامًا.. 3 فرق دون هزيمة بعد 11 جولة في الدوري الإسباني

حافظ فريق برشلونة على فارق 4 نقاط في صدارة الدوري الإسباني، بعد فوزه على إشبيلية 2-1 في قمة الجولة الـ11، مساء أمس السبت، ليبقى الفريق دون هزيمة برفقة فالنسيا، صاحب المركز الثاني، وأتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث “مؤقتا”.

ولم تستطع 3 فرق في الليغا البقاء دون هزيمة منذ موسم 1996-1997 أي منذ 21 عامًا، وحينها كان الثلاثي ريال مدريد وديبورتيفو لاكورنيا وبرشلونة دون هزيمة وصمد الثلاثي حتى الجولة الـ 14، إذ خسر برشلونة وظل الثنائي ريال مدريد وديبورتيفو لاكورنيا.

وقبل موسم 1996-1997 حققت فرق ريال مدريد وريال سوسيداد وسبورتينغ خيخون الإنجاز نفسه بعد 11 جولة، وكان ذلك في موسم 1982-1983.

وحقق برشلونة 10 انتصارات وتعادلًا واحدًا، فيما حقق فالنسيا 8 انتصارات و3 تعادلات وأتلتيكو مدريد 6 انتصارات و5 تعادلات في الجولات الـ 11 الأخيرة.

ويبقى فريق برشلونة صاحب أبرز إنجاز في كل التجارب السابقة؛ لكونه فقد فقط نقطتين في الـ 11 جولة وكان ذلك خلال لقاء أتلتيكو مدريد إذ تعادل 1-1.