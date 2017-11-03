البرازيلي رونالدو: رحيل نيمار عن برشلونة يشبه “قصتي”

طالبَ الظاهرة البرازيلي رونالدو المهاجمُ السابق لفرق برشلونة وريال مدريد وأنتر ميلان اللاعبين بضرورة تسوية المشاكل الضريبية، كونها تضر بصورتهم لدى الجميع.

وقال النجم البرازيلي السابق: “أعطيت الكثير من الأموال لمحامين ومسؤولين عن أموري المالية ليكون كل شيء حسب القانون، لأن الأمور حين تكون سيئة لها وجهان، فخارج المتابعة القضائية من طرف الضرائب هناك صورة اللاعب التي تتضرر ويصعب إعادتها، لذلك على اللاعبين أن يهتموا بأمورهم المالية لتكون قانونية.”

وعاد رونالدو للحديث عن رحيل نيمار عن برشلونة وقال: “رحيل نيمار عن برشلونة كان مشابهًا لرحيلي أنا أيضا، ليس لدي معلومات دقيقة بشأن ما جرى في المفاوضات، لكن كانت هناك مشاكل مع إدارة برشلونة وهي نفس الحالة التي عشتها ودفعتني للرحيل.”

وأكد النجم البرازيلي السابق بطل كأس العالم مرافقة المنتخب البرازيلي مرتين في 1994 و2002 أنه لا يفكر في العمل كمدرب كونه لا يحب أن يزعج 25 لاعبا كل يوم.