مباراة جيرونا وريال مدريد.. الفريق الكتالوني يتقدم بهدفين رائعين (فيديو)

نجح فريق جيرونا الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني في تسجيل هدف التعادل في مباراته أمام ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأسكن كريستيان ستواني الكرة الشباك بعد تبادل الكرة بشكل رائع مع زميله في منطقة عمليات ريال مدريد وتلاعبا بمدافعي الفريق الملكي بطريقة ملفتة ليختتم ستواني اللقطة بهدف في شباك فرانسيسكو كيكو كاسيا في الدقيقة 54.

وبعدها بـ 4 دقائق وبالتحديد في الدقيقة 58 نجح جيرونا في تسجيل هدف التقدم عن طريق كريستيان بورتوغيس مستغلًا تشتيتًا خاطئًا من الحارس كاسيا الذي تصدى لكرة قوية وأبعدها لتصل إلى بابلو مافيو الذي سددها قبل أن تصل إلى بورتوغيس الذي سجل الهدف الثاني بطريقة رائعة بالكعب.

وكان ريال مدريد تقدم بالهدف الأول من إيسكو الذي سدد الكرة في مرمى جيرونا بعد أن ارتدت عقب تسديدة من البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 12.

وكانت المباراة معرضة للتأجيل بسبب الظروف السياسية التي تعصف بإسبانيا في أكبر أزمة تشهدها البلد منذ عقود، بسبب تصويت سكان كتالونيا على الانفصال، ويعد جيرونا أحد فرق الإقليم، ما يعني زيادة حدة الخطر في تواجد لاعبي ريال مدريد.