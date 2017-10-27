نادي برشلونة يرفض التعليق على إعلان استقلال كتالونيا

أثار إعلان برلمان إقليم كتالونيا الاستقلال عن إسبانيا، في تصويت مثير للجدل من المرجح أن تقضي المحكمة الدستورية الإسبانية بعدم مشروعيته، الكثير من الجدل وردود الأفعال، إلا أن برشلونة رفض التعليق على القرار.

ووافق البرلمان المؤلف من 135 عضوًا على إعلان الاستقلال، بتأييد 70 صوتًا مقابل اعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن برشلونة ليس لديه أي نية للتعليق على هذه المسألة ويتوخى الحذر، نظرًا لمدى حساسية الوضع وشرعية ذلك.

وأضافت الصحيفة أن أي تعليقات على هذا الأمر ستعبّر عن وجهة نظر فردية وليس للنادي أي علاقة بها، حيث تعرض إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق للأمر باختصار خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه السابق أتليتيك بيلباو في الدوري، يوم السبت.

ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان سيجري أي من مسؤولي برشلونة أي مقابلات تلفزيونية في بيلباو قبل المباراة.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، قد أكد الأسبوع الماضي حرص ناديه على الاستمرار في الليغا حتى في حالة استقلال الإقليم عن إسبانيا.