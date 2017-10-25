صحيفة تكشف عن سر قانون زيدان في ريال مدريد

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية دراسة بشأن سياسة الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد ونظام المداورة التي يستعملها واشتهر بتحقيقه نتائج جيدة في الموسم الماضي، وأكدت أن الفريق لم يلعب نهائيا بتشكلة ثابتة لقائين متتالين هذا الموسم.

ولعب الفريق الملكي هذا الموسم 15 لقاء رسميًا لم يعرف خلالهما نفس التشكيل، حيث غير المدرب زيدان لاعبين كل لقاء.

وكانت أبرز التغييرات خلال لقاء أبويل القبرصي في دوري أبطال أوروبا، والذي شهدت خلاله تشكلة الفريق تغيير 7 لاعبين بالمقارنة باللقاء السابق أمام ليفانتي.

وكانت أقل التغييرات في لقاء برشلونة في ذهاب كأس السوبر الإسباني، حيث اكتفى زيدان بتغيير لاعب واحد بالمقارنة بلقاء السوبر الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

وفي 4 لقاءات غير زيدان 5 لاعبين دفعة واحدة، وحدث ذلك خلال اللقاءات الثلاثة الأخيرة أمام خيتافي وتوتنهام وإيبار وأمام ليفانتي.

ومنذ قدومه على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد اختار زيدان دائما تنويع التبديل في اللقاءات وهناك لاعبون يعتبرون الضحية الأولى كالنجم إيسكو، الذي لم يكمل سوى 15،1% من اللقاءات التي لعبها كرسمي متبوعا بالكرواتي ماتيو كوفاسيتش بنسبة 24،1% والفرنسي كريم بنزيما بنسبة 25% ولوكاس فاسكيز بنسبة 25،6% ثم ماركو أسينسيو بنسبة 26،9% فالويلزي غاريث بيل بنسبة 38،4 %.

وفي قمة اللائحة وخارج الحراس والمغربي أشرف حكيمي، يتواجد القائد سيرجيو راموس الذي أكمل 89،7% من اللقاءات التي لعبها رسميًا متبوعا بالفرنسي رافائيل فاران بنسبة 87،6% ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنسبة 86،2%.

وخلف الثلاثي يأتي كارفخال بنسبة 83،1% فمارسيلو بنسبة 82،5%، ثم ناتشو بنسبة 80،7%.

وأكمل الحارس كيلور نافاس 100% من اللقاءات التي لعبها، بينما وصلت النسبة لدى الحارس كاسيا لـ95،8% والمغربي أشرف حكيمي 100% لكنه لعب 3 لقاءات فقط.