الفرنسي تيو هيرنانديز يفتح الباب لتمثيل منتخب إسبانيا

فتح الفرنسي تيو هيرنانديز، الباب أمام تمثيله منتخب إسبانيا، حال تلقيه دعوة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم والمدرب جوليان لوبيتيجي، مبديًا استياءه من تجاهل ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي.

وولد هيرنانديز في مارسيليا ،واحتفل بعيد ميلاده العشرين في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنه نشأ في إسبانيا ،وتأسس كلاعب كرة في نادٍ صغير في مدريد ،قبل أن يبدأ مشواره في الفئات الصغرى لأتلتيكو مدريد منذ 2007.

وأكد هيرنانديز أنه مستاء قليلًا من عدم دعوته من قبل ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، رغم كونه قدم موسمًا جيدًا برفقة ديبورتيفو ألافيس ،وتحدث عن إمكانية اللعب لمنتخب إسبانيا، قائلًا: “أنا فرنسي، لكننا سنرى ما يحدث، إن لم يتم استدعائي للمنتخب الفرنسي ،لن أغلق باب المنتخب الإسباني”.

ومثل تيو برفقة أخيه لوكاس، مدافع أتلتيكو مدريد، منتخبات فرنسا للفئات الصغرى ،ولم يلعبا نهائيًا للمنتخب الفرنسي الأول، كما رفض مدافع ريال مدريد الصيف الماضي دعوة للالتحاق بمنتخب الأمل الفرنسي.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد طالب تيو بتوضيح موقفه من اللعب لمنتخب فرنسا ،بعدما رفض دعوة مدرب منتخب تحت “21 عامًا”.

وتأهل المنتخبان الفرنسي والإسباني لكأس العالم روسيا 2018 ،وقد يتواجدا في نفس المجموعة، لكون منتخب فرنسا في المستوى الأول، وإسبانيا في المستوى الثاني.

وسبق للأخوين ألكانترا حين كانا لاعبين في برشلونة أن اختلفا حول اللعب دوليًا، حيث اختار تياغو ألكانترا، لاعب بايرن ميونخ، اللعب لمنتخب إسبانيا، فيما لعب رافينيا ألكانترا لمنتخب البرازيل.