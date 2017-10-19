هل يمكن لريال مدريد إعادة شراء ماريانو دياز؟

حسم فريق أولمبيك ليون الفرنسي الجدل الدائر في وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية حول مستقبل مهاجمه ماريانو دياز الذي يملك جنسيتي جمهورية الدومينيكان وإسبانيا، وأكد أن فريق ريال مدريد لا يمكنه إعادة شراء لاعبه السابق.

وتألق المهاجم الشاب بشكل لافت هذا الموسم برفقة أولمبيك ليون، وسجل 7 أهداف في 11 لقاء، وهو ما جعل صحف إسبانيا تتوقع عودته إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

ونشر أولمبيك ليون بيانًا على موقعه على الإنترنت، أكد من خلاله أن الفريق تعاقد مع ماريانو دياز مقابل 8 ملايين يورو ودون بند إعادة الشراء، لكن ريال مدريد يملك 35% من أي مبلغ يجنيه الفريق الفرنسي مقابل بيع نجمه مع خصم مبلغ 8 ملايين يورو.

وانتقل المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا إلى ليون في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، مع صعوبة اللعب في ريال مدريد، علمًا بأنه سجل 16 هدفًا وصنع اثنين في 32 مباراة مع ريال مدريد.