ليونيل ميسي مصدوم من قرار فالفيردي في مباراة أتلتيكو مدريد

يبدو أن تعادل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد أمس السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، سيكون له تبعاته، خاصة أنه التعثر الأول للفريق الكتالوني هذا الموسم في جميع البطولات، منذ خسارته ذهابا وإيابًا أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الأوروغواياني لويس سواريز مصدومان من قرار مدرب برشلونة بالاعتماد على البرتغالي آندريه غوميز في الخط الهجومي.

وأشرك فالفيردي لاعب الوسط البرتغالي إلى جانب ميسي وسواريز في المثلث الهجومي، لكن اللاعب القادم من فالنسيا لم يثبت جدارته مرة أخرى.

وأضافت الصحيفة أن ميسي لا يصدق الاعتماد على غوميز مع الإبقاء على دينيس سواريز على دكة الاحتياط.

وانضم غوميز إلى برشلونة صيف العام 2016، قادمًا من فالنسيا مقابل 31 مليون جنيه إسترليني، لكنه يتعرض لانتقادات ولم يثبت جدارته بارتداء قميص الفريق الكتالوني إلى الآن.

وتعادل برشلونة 1/1 مع أتلتيكو مدريد، بعد أن نجح لويس سواريز في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84، ليخسر أول نقطتين في الصراع على لقب الليغا.

ويملك برشلونة 22 نقطة مقابل 17 لأتلتيكو مدريد و16 لريال مدريد.