صديقة رونالدو لم تحتفل بتأهل البرتغال للمونديال.. وهكذا احتفلت عائلته (فيديو)

احتفلت عائلة كريستيانو رونالدو بتأهل البرتغال إلى نهائيات كاس العالم في روسيا العام المقبل من مدرجات ملعب “دا لوز” في لشبونة خلال الفوز المهم بهدفين نظيفين عن سويسرا باستثناء صديقته جورجينا رودريغيز التي بدا عليها عدم السعادة.

وساعد قائد البرتغال منتخب بلاده في التأهل للمونديال دون أن يسجل، حيث أحرز يوهان غورو بالخطأ في مرماه ليضع نهاية للسجل الرائع للضيوف في المجموعة الثانية.

وقدم برناردو سيلفا واحدة من أفضل مبارياته مع البرتغال التي لم تكن بحاجة لهدف من قائدها رونالدو لتحسم الصدارة بفارق الأهداف.

ووضع المدافع السويسري غورو الكرة في شباكه قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول وضمن سيلفا الانتصار في الدقيقة 57 ، وهو هدفه التاسع في التصفيات، لتتساوى البرتغال مع سويسرا بالرصيد نفسه وهو 27 نقطة.

وكانت سويسرا تصدرت المجموعة من الفوز على البرتغال بالنتيجة ذاتها في بازل في المباراة الأولى بالمجموعة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي ومضت قدما لتفوز بكافة المباريات التسع قبل مواجهتهما في لشبونة بينما فازت البرتغال بكافة المباريات الثماني التي تلت مواجهتها الأولى مع سويسرا.

وعلى غير المتوقع لم تحتفل جورجينا (الإسبانية) بالشكل الكافي بتأهل البرتغال إلى المونديال حيث قفزت عائلة رونالدو التي جلست في المقصورة الرئيسية لملعب لشبونة مع كل هدف لبطل أوروبا وكذلك عقب صفارة النهاية بينما اكتفت جورجينا بالتصفيق جلوسا قبل أن تقف وابتسامة فاترة على وجهها.