تعرف على أسرار أشرف حكيمي أول عربي يلعب في ريال مدريد

كشف شقيق أشرف حكيمي وصديقه المقرب ألفارو عدة أسرار عن اللاعب المغربي الشاب الذي شارك لأول مرة مع ريال مدريد حينما بدأ مباراة إسبانيول يوم الأحد الماضي بدلا من داني كارفاخال المصاب.

وقال نبيل شقيق أشرف حكيمي وصديقه ألفارو أن “أرا” كما يحب اللاعبون أن ينادونه (18 عاما) بدأ مسيرته في ديبورتيفو كورونيا وعمره ست سنوات فقط.

وقال صديقة المقرب ألفارو لصحيفة “ماركا” يوم الخميس “كان دائما يحب كرة القدم ومشاهدة الكثير من أشرطة الفيديو لمباريات سابقة. كرة القدم كانت الشيء الوحيد الذي يحبه”.

ولم يمض وقت طويل قبل أن يراقبه ريال مدريد ويتعاقد معه ويضمه إلى أكاديمية الشباب وعن ذلك قال شقيقه نبيل “راقبه أحد كشافي ريال مدريد وطلب من والدي أن يصطحب أشرف معه للاختبار في ريال مدريد. شارك في بطولة في فالنسيا واختاروا بعض اللاعبين للاستمرار وكان بينهم”.

حظر الفيفا

وفي عام 2009 أصبح جزءًا من فريق الشباب في ريال مدريد وتجاوز كل العقبات ليصبح لاعبا في فريق كاستيلا حينما كان يدربه زين الدين زيدان وكان واحدا من أسوأ أعوامه كلاعب عندما فرض الاتحاد الدولي (الفيفا) عقوبة لحظر التعاقد والتسجيلات الجديدة على ريال مدريد.

وقال نبيل “لم يكن يتوقع ذلك ولم يفهم ما حدث. كانت أمامه مباراة بالقرب من بيلباو لكن فجأة أخبروه أنه لا يمكن أن يلعب”.

ورفض حكيمي عدة عروض من أندية أوروبية أخرى خلال فترة الحظر الدولي على النادي الملكي، إلا أنه قرر البقاء في الفريق والقتال من أجل الانضمام للفريق الأول وذلك بسبب علاقته الجيدة مع زين الدين زيدان.

وأضاف نبيل “أشرف دائما كان مقربا من زيدان وأبنائه. ورغم صغر سنه إلا أنه يتمتع بشعبية كبيرة للغاية في المغرب. حيث بات أول مغربي يلعب في ريال مدريد وهذا أمر مهم للغاية”.

ولن ينسى نبيل وألفارو أبدا المباراة التي لعبها أشرف مع مدريد تحت 11 عاما وسدد خلالها ركلة جزاء دون حذاء. لقد ألقى بحذائه في البداية حتى يشتت ذهن الحارس قبل أن يسدد الكرة في الشباك وبالطبع الهدف لم يحتسبه الحكم لكن الفريق فاز في النهاية”.