صور.. بيكيه ينسى أحزانه بقبلة ساخنة مع شاكيرا

لم تستطع المطربة الشهيرة شاكيرا إخفاء مشاعرها الجياشة تجاه زوجها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة حينما التقى الثنائي بعد فترة من البعاد بسبب ارتباطات النجمين حيث ارتمت في أحضانه لتقبله بحرارة بالغة ولم تراع وجود الصحفيين والمصوريين حولهما.

فبعد أقل من يوم على خسارة بيكيه لقب الليغا مع فريقه برشلونة لحساب اتلتيكو مدريد، حضر المدافع الدولي مع زوجته شاكيرا حفل توزيع جوائز "بيلبورد" الموسيقية الأحد وكانت قبلتهما الساخرة مثار حديث كل الحاضرين.

واحتفلت شاكيرا بعد أداء أغنيتها في حفل توزيع الجوائز بالارتماء في أحضان بيكيه وتبادلا قبلة ساخنة للغاية أمام الجميع.

وسوف تقضي شاكيرا بعض الوقت مع بيكيه قبل أن ينضم إلى بعثة الماتادور الإسباني التي ستتوجه للبرازيل في وقت لاحق لبدء حملة الدفاع عن لقب إسبانيا كبطلة العالم.

وتخوض إسبانيا المونديال ضمن المجموعة الثانية القوية التي تضم تشيلسي وهولندا واستراليا ، ما يعني أن مهمتها في الدفاع عن لقب العالم صعب للغاية.