فريق ينسي كراسنويارسك يدعو برشلونة للعب في الدوري الروسي الممتاز

رحب فريق ينسي كراسنويارسك بفريق برشلونة الإسباني، للعب في الدوري الروسي الممتاز في حال استقلال كاتالونيا وخروج الفريق من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وكتب الفريق الروسي تغريدة على ” تويتر ” جاء فيها: “نعرف أن برشلونة بإمكانه تغيير الدوري الذي يلعب فيه حاليا، نرحب به للعب في أفضل دوري كرة قدم في العالم.”

وتفاعلت رابطة الدوري الروسي مع اقتراح فريق ينسي ونشرت على حسابها صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يجري لقاء مع الصحافة بعد لقاء في الدوري الروسي.

Узнали, что “Барселона” может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ!#вФНЛништяк pic.twitter.com/daWClimswb — ФК «Енисей» (@FCEnisey) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧

ولايزال مستقبل برشلونة غير محسوم في حال استقلال كاتالونيا رغم كونه يفضل البقاء في إسبانيا لكن رابطة الدوري الإسباني والقانون الإسباني يمنع الفريق من الاستمرار كما أن اللعب في دوري آخر يحتاج لموافقة الاتحادات المعنية.