ملعب أتلتيكو مدريد الجديد يشهد أول اختبار لحكم الفيديو في إسبانيا

التقى خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، برئيس الاتحاد المؤقت خوان لويس لاريا، والحكمين السابقين سانشيز أرمينيو وفالاسكو كاربالو لمناقشة موضوع إدخال تقنية الفيديو لكل المسابقات في إسبانيا.

وقرر الطرفان تجريب تقنية الفيديو في لقاء إياب دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا الذي سيجمع فريقي أتلتيكو مدريد وإلتشي في ملعب واندا ميتروبوليتانو، وستكون انطلاقة لتجربة التقنية هذا الموسم في أفق تطبيقها في الدوري الإسباني الموسم القادم.

كما ناقش تيباس مسألة تطوير التحكيم والمشاكل التي دفعت العديد من الفرق للاحتجاج، وكان من بينها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة.

وتم اختيار ملعب أتلتيكو مدريد لكونه عرف إصلاحات كبيرة وحديثة، وهو ما قد يسهل من عملية التجربة الأولى لحكم الفيديو الذي تطالب به عدة فرق في إسبانيا وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني قد اقترح تجربة حكم الفيديو في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا أيضًا، وهو القرار الذي ينتظر التجربة الأولى في ملعب واندا ميتروبوليتانو.