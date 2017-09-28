رسميًا.. ريال مدريد يجدد عقد أسينسيو حتى 2023

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد نجمه الإسباني الشاب ماركو أسينسيو لـ6 سنوات قادمة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: “توصلنا إلى اتفاق نهائي مع ماركو لتجديد عقده حتى 30 يونيو من عام 2023”.

وينتهي العقد السابق لماركو أسينسيو في عام 2020.

وأضاف النادي الملكي في بيانه بأنه سيتم عقد المؤتمر الصحفي الخاص بتجديد اللاعب ظهر الجمعة في سانتياغو بيرنابيو.

يذكر أن أسينسيو هو رابع لاعب يجدد عقده مع ريال مدريد هذا العام بعد كل من رافائيل فاران ومارسيلو وإيسكو وكارفخال وكريم بنزيما.

وانضم أسينسيو إلى ريال مدريد في يناير 2015 قادما من ريال مايوركا مقابل 3.9 مليون يورو فقط ، وتمت إعارته إلى إسبانيول.