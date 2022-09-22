اليويفا يفكر في صيغ جديدة لكأس السوبر الأوروبي

أشارت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية إلى أن بطل الدوري الأمريكي للمحترفين سيلتقي مع بطل دوري أبطال أوروبا في السوبر الأوروبي الجديد الذي يبحث الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في تطبيقه بمشاركة أربعة أندية ليحل محل السوبر الحالي الذي يلتقي فيه بطل دوري الأبطال مع بطل الدوري الأوروبي في بداية كل موسم.

وسيضم الشكل الجديد للبطولة القارية الفائزين بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي كما هي الحال الآن، والفائزين أيضا في دوري المؤتمر إلى جانب بطل الدوري الأمريكي.

ويفكر الاتحاد الأوروبي في تعديل البطولة وإقامتها في الولايات المتحدة نظرا لأنها تعتبر سوق النمو الرئيس لكرة القدم الأوروبية والوجهة الرئيسة التي يبحث اليويفا إقامة البطولة فيها.

وشهدت صفقة حقوق البث الأمريكية الجديدة باللغة الإنجليزية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي لمسابقات الأندية الأوروبية للرجال تحسنًا بنسبة 150٪ عن العقد الحالي مع تحقيق المزيد من الإيرادات من بيع حقوق اللغة الإسبانية.

ومن المفهوم أنه لم تكن هناك محادثات جادة في هذه المرحلة حول لعب مباريات دوري أبطال أوروبا خارج القارة العجوز لكن فكرة البطولة الافتتاحية لتحل محل كأس السوبر اعتبارًا من 2024 تكتسب زخمًا كوسيلة لتحقيق المزيد من الإيرادات، ليس فقط للأندية المتنافسة ولكن لكرة القدم الأوروبية ككل، من خلال جذب جمهور جديد مع التركيز على جلب المزيد من الأرباح.

وتقول المصادر إنه سيتم النظر في جميع الخيارات لتحقيق ذلك، سواء إقامة المباريات في مهرجان عطلة نهاية الأسبوع أو أداء عروض البوب الغنائية ​​قبل المباريات أو بين الشوطين.

وأشارت المصادر إلى أن الرياضات الأخرى قد نجحت في نقل المباريات إلى أسواق جديدة، مثل: دوري كرة القدم الأمريكية الذي يلعب مباريات الموسم العادي في لندن.

ومن المقرر إجراء المزيد من المناقشات في الجمعية العامة لاتحاد الأندية الأوروبية في إسطنبول يومي الخميس والجمعة، إذ تحرص المنظمة على تعزيز روح الابتكار.

وتوج ريال مدريد بطل دوري الأبطال بلقب السوبر الأوروبي عقب انتصاره على أينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي بهدفين نظيفين الشهر الماضي في هلسنكي في فنلندا.

وتساوى ريال مدريد بعد فوزه باللقب مع ميلان الإيطالي ومنافسه المحلي برشلونة في التتويج بكأس السوبر الأوروبي خمس مرات.