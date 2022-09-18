بعد احتجاجه على قرار الحكم.. طرد مورينيو في مباراة روما وأتلانتا (فيديو)

أشهر الحكم دانيلي شيفي البطاقة الحمراء في وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما بسبب احتجاجه على أحد قرارات الحكم خلال مواجهة أتلانتا اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وحدث التحام بين نيكولو زانيولو لاعب روما وميمح أوكولي لاعب أتلانتا، وبعد الالتحام عبّر جوزيه مورينيو عن غضبه الشديد على الحكم، الذي لم يتردد في طرد المدرب البرتغالي المخضرم في الدقيقة 57.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم أتلانتا 1/0 سجله جيورجيو سكالفيني في الدقيقة 35 بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقبل صافرة المباراة تسلم جوزيه مورينيو جائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي عن شهر أغسطس.

يشار إلى أن مورينيو البالغ من العمر 59 عاما تولى تدريب روما في مايو 2021 وقاد الفريق للفوز بدوري المؤتمر الأوروبي في النسخة الأولى من البطولة.

وتعرض روما لضربة قوية بعدما خرج الأرجنتيني باولو ديبالا، من التشكيلة الأساسية لمواجهة أتالانتا على ملعب الأوليمبيكو، بعد تعرضه لمشكلة عضلية خلال فترة الإحماء.

ويملك روما 13 نقطة من 6 مباريات ويحتل المركز السادس، وفي حال فوزه فإنه سيصعد إلى الصدارة مؤقتا مع أودينيزي.

وحقق روما الفوز 4 مرات وتعادل مرة قبل مواجهة أتلانتا.

وبعد فترة التوقف الدولي من المقرر أن يلعب روما مع انتر ميلان في الدوري الإيطالي، ثم مع ريال بيتيس في الدوري الأوروبي، ثم مع سامبدوريا ونابولي في الدوري الإيطالي.