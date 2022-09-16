في خطوة صادمة.. نهائي دوري أبطال أوروبا قد يقام في أمريكا قريبًا

أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قد يعلن عن خطوة مثيرة للجدل بإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في الولايات المتحدة في المستقبل القريب وسط تجديد مذهل.

وهذا وفقًا لما ذكرته صحيفة ”AS“ الإسبانية بشأن دراسة الاتحاد الأوروبي والعديد من الاتحادات الأخرى هذا الاقتراح ”بشكل إيجابي“.

ويصمم المروجون الأمريكيون على جلب ”دوري أبطال أوروبا“ عبر المحيط الأطلنطي في محاولة منهم لزيادة الترويج للعبة في أمريكا

ولم تغادر أكبر مباراة في مسابقة الأندية الأوروبية القارة العجوز مطلقًا، وسيكون تحقيق ذلك تحديًا كبيرًا، ومع ذلك، فإن المزايا المالية هائلة لأن مثل هذه الخطوة ستضاعف بيع حقوق الرعاية والتلفزيون.

وطرح رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، احتمال خروج نهائي دوري أبطال أوروبا من أوروبا بعد فترة وجيزة من انتخابه في العام 2016.

وقال تشيفرين قبل 6 سنوات: ”أعتقد أنها قد تكون فكرة في المستقبل، ولكن علينا التحدث عنها، والسفر من البرتغال إلى أذربيجان، على سبيل المثال، يكاد يكون مثل الذهاب إلى نيويورك، وبالنسبة للجماهير لا توجد مشكلة ”.

ويأتي ذلك بعد اقتراحات، العام الماضي، بنقل المباراة النهائية إلى نيويورك بحلول عام 2024.

وتخطو الولايات المتحدة خطوات كبيرة في تطوير كرة القدم، حيث يوجد 22 ناديًا من أصل 28 ناديًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم لديها بالفعل ملاعب خاصة لكرة القدم، بدلًا من إعادة استخدام ملاعب من رياضات أخرى مثل دوري كرة القدم الأمريكية أو البيسبول.

كما نجح الاتحاد الأمريكي في تنظيم بطولة كأس الأبطال، والتي شهدت مواجهة بطل الدوري الأمريكي ضد حامل لقب الدوري المكسيكي، وأقيمت المباراة في استاد يانكي في نيويورك بحضور 15000 متفرج.

وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة بالاشتراك مع المكسيك، وكندا.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا، العام الحالي، في مدينة إسطنبول التركية، بينما نهائي العام الماضي جمع بين ليفربول وريال مدريد الذي فاز بهدف نظيف وتوج بلقبه الـ14 في البطولة القارية.