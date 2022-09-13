دوري أبطال أوروبا: توتنهام يتجرع أول هزيمة أمام لشبونة.. وإنتر يتخطى فيكتوريا بيلزن

تجرع توتنهام هوتسبير أول هزيمة له هذا الموسم بالخسارة 2-صفر أمام مضيفه سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء بهدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع من البديلين باولينيو وآرثر جوميز.

صنع توتنهام فرصا أفضل في مباراة مفتوحة وممتعة لكن احتسبت ركلة ركنية ضده بعد أن تصدى الحارس هوجو لوريس لمحاولة خطيرة بتسديدة لولبية من بيدرو بورو.

وكسر المهاجم باولينيو الجمود في الدقيقة 90 بضربة رأس متقنة من هذه الركلة الركنية بينما سجل غوميز، الذي دخل أرض الملعب فقط بعد الهدف الأول، هدفا ثانيا من مسافة قريبة بعد مراوغة أكثر من لاعب في المنطقة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

في الدقائق الأخيرة .. سبورتينغ لشبونة يحقق الفوز على ضيفه توتنهام (2-0) ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/DRxGbYuJp7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 13, 2022

ورفع لشبونة رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد توتنهام عند ثلاث نقاط.

وفاز توتنهام في الجولة الأولى على مارسيليا الفرنسي 2-0، بينما فاز لشبونة على إينتراخت فرانكفورت الألماني 3-0.

جيكو يقود إنتر للفوز 2-صفر على فيكتوريا بيلزن

سجل إيدن جيكو لاعب إنتر ميلان هدفا وصنع آخر ليقود الفريق الإيطالي للفوز 2-صفر على فيكتوريا بيلزن ضمن المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وسيطر إنتر على المباراة منذ البداية وافتتح التسجيل في الدقيقة 20 عندما وجد خواكين كوريا زميله جيكو دون رقابة وأرسل له تمريرة داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة أرضية في شباك حارس بلزن يندريش ستانيك.

وقضى بطل التشيك معظم فترات المباراة في الدفاع، وواجه معركة شاقة بعد طرد بافيل بوتشا في الدقيقة 61 بعد تدخل خطير أصاب لاعب وسط إنتر نيكولو باريلا على ساقه.

وضاعف الفريق الزائر تقدمه بعد عشر دقائق إثر هجمة مرتدة عندما أرسل جيكو تمريرة رائعة منحت إلى دينزل دمفريس الفرصة في وضع الكرة في المرمى.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع برشلونة في مباراة أخرى بالمجموعة نفسها في وقت لاحق اليوم.