صحف رياضية: بند سري يعيد إحياء مسلسل مبابي.. وبايرن ميونخ ضد برشلونة "لتغيير التاريخ"

شكلت لقاءات الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وأبرزها لقاء بايرن ميونخ وبرشلونة وعودة لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع المقبل العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتصريحات يورغن كلوب حول احترام الجماهير لدقيقة صمت لوفاة الملكة إليزابيث وعرض ليفربول الكبير لضم فيدي فالفيردي من ريال مدريد في اليومين الأخيرين من سوق الانتقالات والإسباني كارلوس ألكاراز المتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ولقاءات ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع الإسباني كارلوس الكاراز المتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وكتبت ”كارلوس الكاراز : سأكون الولد القديم نفسه ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا برشلونة – بايرن ميونخ وباير ليفركوزن – أتلتيكو مدريد وكتبت ”تشافي: ميونيخ ليس منزلا للرعب “ و “ أتلتيكو مدريد يبحث عن تقريب التأهل ”.

كما اهتمت الصحيفة ببطولة أوروبا لكرة السلة ولقاء ربع النهائي إسبانيا – فنلندا وكتبت ”إسبانيا للجميع ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا وكتبت ”لتغيير التاريخ ”.

الصحيفة اهتمت بالإسباني كارلوس ألكاراز المتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس وكتبت ”كارلوس ألكاراز: الرقم واحد ”.

كما اهتمت بلقاء باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد وكتبت ”أتلتيكو مدريد يسعى لتوجيه ضربة لألمانيا ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا وكتبت ”والآن نعم ”.

كما تحدثت عن لقاء بايرن ليفركوزن وأتلتيكو مدريد وكتبت ”فريق سيميوني بشكوك حول مشاركة أوبلاك ”.

الصحيفة اهتمت بالإسباني كارلوس ألكاراز المتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وكتبت “ القنبلة ألكاراز يرغب في المزيد ”.

كما اهتمت بلقاء إسبانيا وفنلندا في ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة.

آس

ركزت الصحيفة على الإسباني كارلوس ألكاراز الفائز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وكتبت “ عملاق قي نيويورك“.

الصحيفة تحدثت عن عرض ليفربول من أجل التعاقد مع فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد وكتبت “ ليفربول قدم 100 مليون يورو من أجل فالفيردي في اليومين الأخيرين من سوق الانتقالات الصيفية ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءات برشلونة – بايرن ميونخ وباير ليفركوزن – أتلتيكو مدريد برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني ومنتخب فنلندا في ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات يورغن كلوب مدرب ليفربول حول احترام الجماهير لدقيقة صمت ترحمًا على وفاة الملكة إليزابيث وكتبت ”هل نفخر مرة أخرى “ و “ يورغن كلوب يعتقد أن جماهير ليفربول ستحترم دقيقة صمت لوفاة الملكة قبل مواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا الليلة ”.

الصحيفة اهتمت بعودة لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع المقبل وكتبت ”كرة القدم تعود لكن لقاء تشيلسي – ليفربول، ولقاء مانشستر يونايتد – ليدز لن يُلعبا ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فريق باريس سان جيرمان ونجمه الفرنسي كيليان مبابي وتمديد عقده وكتبت :“ ”بند سري يعيد لإحياء مسلسل مبابي“.

كما اهتمت بلقاء أولمبيك مارسيليا وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا وكتبت ”الفوز بأي ثمن ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على خطأ حكم تقنية الفيديو في إلغاء هدف يوفنتوس أمام سالرنيتانا وكان هدف الفوز 3-2 وكتبت ”هدف يوفنتوس كان صحيحا “ و “ الخطأ الفادح ”.

كما اهتمت الصحيفة بفوز روما على إمبولي 2-1 في الدوري الإيطالي بفضل تألق الأرجنتيني باولو ديبالا وكتبت ”ديبالا روما ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء فيكتوريا بلزن وانتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا وكتبت ”إنتر ميلان كل شيء على لوتارو مارتينيز ”.