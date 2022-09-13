بايرن ميونخ ضد برشلونة.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لقمة دوري أبطال أوروبا

يحل برشلونة الإسباني ضيفا مساء اليوم الثلاثاء على بايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة بايرن ميونخ ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب (أليانز آرينا) في ألمانيا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب بايرن ميونخ وبرشلونة

يحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 5-1.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 3 نقاط عقب فوزه على إنتر الإيطالي بنتيجة 2-0.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبرشلونة

بدأت لقاءات بايرن ميونخ ضد برشلونة بمواجهة ودية في نهائي كأس الملك محمد الخامس للأندية بالمغرب وفاز برشلونة بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2.

وفاز برشلونة في مواجهة ودية أيضا في كأس يوهان جامبر عام 1984 بنتيجة 3-1 ثم كانت المواجهة الرسمية الأولى عام 1996 في نصف كأس الاتحاد الأوروبي وتعادلا بنتيجة 2-2 في ألمانيا وفاز بايرن في إسبانيا بنتيجة 2-1.

وكرر بايرن ميونخ تفوقه في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عام 1998 وفاز العملاق البافاري بنتيجة 1-0 في ألمانيا ثم تغلب بنتيجة 2-1 في إسبانيا.

وتقابل الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009 وفاز برشلونة بنتيجة 4-0 في ملعبه ثم تعادلا بنتيجة 1-1 في ألمانيا ثم تقابلا في نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2013 وفاز بايرن ميونخ بنتيجة 4-0 على ملعبه ثم حقق الفوز في إسبانيا بنتيجة 3-0.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2015 وفاز برشلونة بنتيجة 3-0 وفاز بايرن على ملعبه بنتيجة 3-2.

وتجدد الموعد في ربع نهائي نسخة 2020 وفاز بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 ثم تقابلا في مرحلة المجموعات بنسخة الموسم الماضي وفاز بايرن بنتيجة 3-0 ذهابا وإيابا.

بايرن ميونخ

يخوض بايرن ميونخ مباراة برشلونة باحثا عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي وإحكام سيطرته على المجموعة خاصة أنها ستكون مواجهة قوية ضد برشلونة بقيادة نجم البايرن الأسبق روبرت ليفاندوفسكي.

وقال جوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يعرف تماما أوراق برشلونة ويعلم نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس ويسعى لتحقيق الفوز.

وأضاف ”ليفاندوفسكي قدم الكثير للبايرن وأتمنى أن تحتفي به الجماهير، والمباراة ستكون فرصة جيدة لتقييم مستوى البايرن“.

ويعتمد بايرن ميونخ على تشكيلة تضم حارس المرمى مانويل نوير وأمامه الرباعي ماتياس دي ليخت ولوكاس هيرنانديز ويمينا بنيامين بافارد ويسارا ألفونسو دافيز في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش وبجواره مارسيل سايبتزير وجمال موسيالا وفي الهجوم ساديو ماني وتوماس مولر وليروي ساني.

أوراق برشلونة

يتطلع برشلونة لتأكيد صحوته هذا الموسم وتحسن أدائه مع مدربه تشافي هيرنانديز الذي أعاد بناء الفريق وقاده لتقديم عروض جيدة في بداية الموسم.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن اللقاء ضد بايرن ميونخ لن يغير الكثير في صراع المنافسة على التأهل عن هذه المجموعة ولكنها مواجهة مهمة في ظل تحديات عديدة تواجه برشلونة.

وأضاف ”سنخوض مباراة قوية وكل فريق يسعى للاستحواذ على الكرة وسنحاول السيطرة على مجريات الأمور وتحقيق الفوز“.

ويعتمد برشلونة على تشكيلته التي تضم الحارس مارك تير شتيغن وأمامه الرباعي رونالد أراوخو وجوليس كوندي وهيكتور بيليرين وجوردي ألبا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فرانك كيسي وفرانكي دي يونج وبيدري مع ثلاثي الهجوم رافينيا وعثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي.

وقال سمير كمونة، مدافع كايزر سلاوترن الألماني الأسبق ، لـ“إرم نيوز“ إن برشلونة يخوض موسما بوجه مختلف ولديه عناصر قوة مميزة خاصة ليفاندوفسكي مع تطور ديمبيلي وتحسن الأداء الدفاعي.

وأشار إلى أن بايرن ليس في أفضل حالاته مع ناغلسمان والفريق لا يعيش حالة الثبات المعتادة عنه كما إن هناك حالة من غياب التجانس هجوميا.