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رياضة

الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقا رسميا في ادعاءات بوغبا
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2022 7:57 GMT
تاريخ التحديث: 03 سبتمبر 2022 8:45 GMT

الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقا رسميا في ادعاءات بوغبا

قالت ممثلة الادعاء لور بيكو الليلة الماضية إن سلطات الادعاء في العاصمة الفرنسية فتحت تحقيقا قضائيا رسميا في ادعاءات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا

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المصدر: رويترز

قالت ممثلة الادعاء لور بيكو الليلة الماضية إن سلطات الادعاء في العاصمة الفرنسية فتحت تحقيقا قضائيا رسميا في ادعاءات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا الذي قال إنه تعرض لمحاولات ابتزاز وإنه تلقى تهديدات من إحدى عصابات الجريمة المنظمة.

وأضافت ممثلة الادعاء بيكو في بيان أن السلطات شرعت في إجراء التحقيق القضائي الرسمي عقب تحقيقات أولية وأنه سيتناول ادعاءات بالابتزاز من جانب عصابة مسلحة والخطف والمشاركة في الإعداد لأنشطة إجرامية.

وقال مصدر قريب من التحقيقات الأولية لرويترز الأربعاء الماضي إن لاعب الوسط بوغبا كان هدفا للابتزاز من قبل أصدقاء الطفولة منذ مارس آذار الماضي وإنه دفع 100 ألف يورو (99.510 دولارات) لتلك المجموعة في الربيع الماضي.

وأصدر بوغبا، الذي عاد إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو تموز بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيانا يوم الأحد الماضي قال فيه إنه ضحية لمحاولات ابتزاز من قبل عصابة منظمة وإن السلطات في إيطاليا وفرنسا تحقق في الأمر.

وقال الادعاء الفرنسي لرويترز الاثنين الماضي إن التحقيقات الأولية في القضية تقوم بها وحدة تابعة للشرطة القضائية تتولى التحقيقات المرتبطة بالجريمة المنظمة.

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