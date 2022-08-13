صحف رياضية: الحذاء الذهبي يتحدى البطل.. ريال مدريد الذهبي.. وبرشلونة جاهز

شكل الإعلان عن لائحة المرشحين للكرة الذهبية والتي شهد غياب ليونيل ميسي ولائحة المرشحين لجوائز اليويفا وبداية الدوري الإسباني ولقاء برشلونة ورايو فاليكانو وتسجيل الصفقات الجديد العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الدوري الفرنسي وأخبار سوق الانتقالات وتفعيل برشلونة لرافعة اقتصادية رابعة وانطلاق الدوري الإيطالي في موسمه الجديد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني ومشاركة البولندي روبرت ليفاندوفسكي وكتبت: ”الحذاء الذهبي يتحدى البطل“.

الصحيفة اهتمت بالإعلان عن لائحة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب ومدرب في أوروبا وكتبت: ”ريال مدريد يحتكر المرشحين لجائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب وأفضل مدرب حسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم“.

كما اهتمت بفوز أوساسونا على إشبيلية 2/1 في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإسباني.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة الأول في الدوري الإسباني أمام رايو فاليكانو في الكامب نو وكتبت: ”يحيا دوري الإثارة والحماس“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت: ”برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الرابعة ويسجل الصفقات الجديدة“ و ”تشيلسي يضغط من أجل أوباميانغ“ و“كولادي يرحل لإلتشي وعبدالصمد الزلزولي يفتح الباب نحو فالنسيا“.

كما اهتمت بلائحة المرشحين للكرة الذهبية وكتبت: ”بنزيما وليفاندوفسكي صراع من أجل الكرة الذهبية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة ورايو فاليكانو في أول ظهور للفريق في الجولة الأولى من الدوري الإسباني وكتبت: ”برشلونة جاهز للظهور الأول“.

كما تحدثت عن تطورات تسجيل الصفقات الجديدة بعد تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة وكتبت: ”ضوء أخضر“.

الصحيفة اهتمت بلائحة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية وكتبت: ”ميسي خارج لائحة المرشحين للكرة الذهبية“.

كما اهتمت بفوز أوساسونا على إشبيلية 2/1 في أول لقاء في الدوري الإسباني للموسم الجديد.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني وتسجيل الصفقات الجديدة وكتبت: ”حول القرن“ و ”رابطة الدوري الإسباني تسجل كل الصفقات باستثناء كوندي“.

الصحيفة اهتمت بترشيح لاعبي ريال مدريد للجوائز الفردية والكرة الذهبية وجوائز اليويفا وكتبت: ”ريال مدريد الذهبي“.

كما اهتمت بفوز أوساسونا على إشبيلية 2/1 في بداية الدوري الإسباني وكتبت: ”ضربة جزاء مثيرة للجدل تسقط إشبيلية“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي وكتبت: ”ميسي: صيف النعمة“.

الصحيفة تحدثت عن تعادل نانت وليل 1/1 في الدوري الفرنسي وكتبت: ”كومباوري يرفع الصوت“.

كما اهتمت الصحيفة بلائحة المرشحين للكرة الذهبية وكتبت: ”كيليان مبابي: الأصعب أن تفوز بالأولى“ و“لائحة المرشحين“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على انطلاق الدوري الإيطالي في موسمه الجديد وكتبت: ”بطولة منتصف أغسطس أعلم أنك جزء من تحدي ميلان البطل“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.