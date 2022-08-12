بنزيما ودي بروين وكورتوا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

يتنافس كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وزميله تيبو كورتوا، وكيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة يوم 25 أغسطس الحالي.

وكان بنزيما وكورتوا عنصرين مهمين في تتويج ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في حين أسهم دي بروين في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

وسجل بنزيما الموسم الماضي 44 هدفا وصنع 15 في 46 مباراة في مختلف المسابقات، ونال جائزتي هداف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا حيث سجل 27 هدفا في الليغا و15 هدفا في دوري الأبطال.

أما كورتوا فشارك الموسم الماضي في 51 مباراة في مختلف المسابقات مع ريال مدريد، تلقى فيها 46 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك في 22 مباراة.