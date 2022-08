الإصابة تحرم باريس سان جيرمان من مبابي بافتتاح الدوري الفرنسي.. وفينالدوم يرحل إلى روما

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، أن مهاجم الفريق كيليان مبابي سيغيب عن قائمة الفريق في أول مباراة بالدوري، السبت، ضد كليرمون بسبب إصابة عضلية.

وقال النادي إن اللاعب، الذي قرر قبل بضعة أشهر التجديد مع ”بي إس جي“، الذي انضم إليه قبل 5 سنوات، سيبقى في العاصمة الفرنسية، على أن يتم إصدار تقرير طبي جديد في غضون 72 ساعة بشأن الإصابة.

وغاب مبابي بالفعل عن كأس السوبر الفرنسي، نهاية الأسبوع الماضي، أمام نانت في المباراة التي أقيمت في تل أبيب بسبب العقوبة.

ويحظى الفريق الباريسي حاليًا بركائزه الرئيسة، بما فيها الصفقات الثلاث الجديدة: هوجو إيكيتيكي، ونوردي موكيلي، وفيتينا، لكن الصفقة الرابعة ”ريناتو سانشيز“ لا يزال بحاجة إلى وقت لاستعادة مستواه.

وأشار المدرب كريستوف جالتييه، الخميس، إلى أن اللاعب البرتغالي لم يصل إلى حالة جيدة بعد للمشاركة مع الفريق.

روما يدعم خط الوسط باستعارة فينالدوم من سان جيرمان

من جهة أخرى أعلن روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب وسط هولندا جورجينيو فينالدوم معارًا من باريس سان جيرمان مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم.

ويغادر لاعب ليفربول السابق صفوف بطل فرنسا بعد أن سجل 3 أهداف في 38 مباراة عقب التعاقد معه لثلاث سنوات في 2021.

وقال فينالدوم (31 عامًا): ”شعور رائع حقًا أن أكون لاعبًا في روما، وكل من تحدثت معهم أعطوني انطباعات مذهلة عن النادي وجماهيره“.

وأضاف: ”عبر النادي بوضوح عن مدى احتياجه لي من خلال جهوده لإكمال الاتفاق وهو ما يمنحني الكثير من الثقة، واستقبال الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي كل مكان كان رائعًا، وأعد بتقديم أقصى جهد لمساعدة الفريق في المنافسة بجميع المسابقات هذا الموسم“.

🔴🔵 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 @GWijnaldum! 🔴🔵

Paris Saint-Germain wishes Georginio a great season in the AS Roma jersey. pic.twitter.com/Z0dFgJzBuY

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 5, 2022