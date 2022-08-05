صحف رياضية: أنشيلوتي يريد السداسية.. مانشستر سيتي وليفربول ضد الجميع

شكلت انطلاقة الدوريات في فرنسا وإنجلترا وألمانيا، وصراع باريس سان جيرمان ضد الجميع، وموسم جديد من صراع ليفربول ومانشستر سيتي، وتجديد تشيلسي عقد سيزار أزبيليكويتا، وأخبار سوق انتقالات برشلونة، وآرسنال الجديد تحت قيادة مايكل أرتيتا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت بالفوز الساحق لأتلتيكو مدريد على قادش في لقاء ودي، ورغبة كارلو أنشيلوتي في سداسية رفقة ريال مدريد، وأخبار سوق الانتقالات، ومصير داين سيبايوس وماركو أسينسيو وبيير إيمريك أوباميانغ.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد وتصريحات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وكتبت: ”كارلو أنشيلوتي: نريد الستة ألقاب“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على قادش 4/1 وكتبت: ”جدل وفوز ساحق“.

الصحيفة اهتمت بعودة الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”عودة الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي وليفربول ضد الجميع“.

كما اهتمت ببرشلونة، وكتبت: ”اليوم تقديم روبرت ليفاندوفسكي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تجديد سيزار أزبيليكويتا عقده مع تشيلسي وضياع الصفقة على برشلونة وأخبار سوق انتقالات الفريق، وكتبت: ”مطلوب ظهير“ و“أوباميانغ ليس للبيع“ و“ريكي بويغ نحو الدوري الأمريكي لكرة القدم“ و“ نيتو يذهب لبورنموث“.

كما اهتمت بذكرى مرور عام على رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، وكتبت: ”365 يوما على وداع ليونيل ميسي لبرشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة ومصير الغابوني أوباميانغ وصفقة أزبيليكويتا الذي جدد عقده مع تشيلسي، وكتبت: ”أوباميانغ: لا لن يرحل“ و“أزبيليكويتا: نعم ذهب“.

الصحيفة تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على قادش 4/1، وكتبت:“ أتلتيكو مدريد يستعرض عضلاته الهجومية في لقاء ودي“.

كما اهتمت الصحيفة ببداية دوريات ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وكتبت: ”بداية العرض“.

الصحيفة اهتمت بالحكم على نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر، وكتبت: ”روسيا تحكم بـ9 سنوات على بريتني غرينر نجمة كرة السلة للمحترفات“.

أس

ركزت الصحيفة على انطلاقة الموسم الجديد في دوريات فرنسا وألمانيا وإنجلترا، وكتبت: ”يبدأ العرض“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على قادش 4/1، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يعجب“.

الصحيفة اهتمت بتقديم برشلونة اليوم مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومصير أسينسيو وسيبايوس في ريال مدريد، وكتبت: ”أسينسيو وسيبايوس يجدان مكانا“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على آرسنال قبل انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”أرتيتا عين على المستوى العالي“ و“أنت الآن آرسنال صدقونا“.

الصحيفة اهتمت بالنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكتبت: ”هالاند شيرر“.

كما اهتمت بإصابة الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، وكتبت: ”مارسيال يسقط“.

ديلي ستار سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، وكتبت: ”خطأ: أنت تعلم أنه لم يكن هناك طريق للعودة رونالدو؟“ و“siuu مرة أخرى قريبا“.

الصحيفة اهتمت برغبة تشيلسي ضم الغابوني بيير أوباميانغ مهاجم برشلونة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على انطلاقة الدوري الفرنسي بلقاء أولمبيك ليون – أجاكسيو والصراع حول منافسة باريس سان جيرمان المدافع عن اللقب وكتبت: ”هم ضد الجميع“.

الصحيفة اهتمت بعودة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد والصراع الثنائي المتوقع بين ليفربول ومانشستر سيتي، وكتبت: ”مانشستر سيتي – ليفربول: الموسم السادس“.