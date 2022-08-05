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رياضة

كورينثيانز يحلم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2022 6:25 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2022 6:40 GMT

كورينثيانز يحلم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو

عُرض على كريستيانو رونالدو الخروج الآمن من مانشستر يونايتد وبشكل غير متوقع بعد أن اعترف رئيس كورينثيانز البرازيلي دويليو مونتيرو ألفيس بأنه يريد إبرام صفقة مع

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المصدر: أحمد نبيل ونورالدين ميفراني - إرم نيوز

عُرض على كريستيانو رونالدو الخروج الآمن من مانشستر يونايتد وبشكل غير متوقع بعد أن اعترف رئيس كورينثيانز البرازيلي دويليو مونتيرو ألفيس بأنه يريد إبرام صفقة مع المهاجم البرتغالي.

وختم رونالدو عودته المثيرة إلى أولد ترافورد الصيف الماضي، لكن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا يسعى بشدة إلى الخروج من مسرح الأحلام في أعقاب موسم 2021-2023 الكارثي ليونايتد.

وخاض مهاجم يوفنتوس السابق آخر 19 عامًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، لكن مانشستر يونايتد فشل في التأهل لأكبر مسابقة للأندية في أوروبا.

ويُعد غياب مانشستر يونايتد عن دوري أبطال أوروبا عاملاً رئيسياً وراء رغبة رونالدو في الرحيل إلى جانب الاعتقاد بأنه لا يمكنهم التنافس على الألقاب في الموسم الأول للمدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ. وأعلن النادي مجددًا أنه لا رغبة لديه في بيع هدافه الموسم الماضي الذي سجل 24 هدفًا في جميع المسابقات.

وعلى الرغم من أن رونالدو قد أوضح أنه يريد الرحيل، إلا أن خطوة للمهاجم المخضرم لم تتحقق، حيث رفض العديد من أندية أوروبا الكبرى بما في ذلك تشيلسي وبايرن ميونخ التحرك نحو التعاقد مع الهداف التاريخي لريال مدريد.

ويُعد سبورتنغ لشبونة، فريق رونالدو القديم، أحدث نادٍ يبدي اهتمامه بالتعاقد مع قائد البرتغال الذي لا يريد العودة إلى نادي طفولته.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن كورينثيانز سيكون على استعداد لمنح رونالدو شريان الحياة المهني، وفقًا لألفيس، الذي أخبر موقع ”أوليسيكاست“ عبر صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن النادي البرازيلي يراقب وضع رونالدو ويمكن أن يتقدم بعرض للتعاقد معه.

وقال ألفيس: ”هذا صحيح، حلمنا كبير هذا كورينثيانز! أليس ويليان وريناتو أوغوستو هنا؟ كل شيء ممكن في كرة القدم وأنا ملتزم بتقديم أفضل ما لدي من أجل كورينثيانز. هل هذا ممكن؟ لا أعرف. لم نحاول، لم نحقق، لم يكن هناك مثل هذا الاحتمال ، لكننا نراقبه. تخيل أنه يريد فجأة اللعب في البرازيل“.

ويبقى أن نرى ما إذا كان رونالدو سينظر بجدية في فكرة الانضمام إلى الفريق البرازيلي.

وخاض رونالدو 45 دقيقة فقط خلال المباريات الودية قبل الموسم، حيث لعب أمام رايو فاليكانو نهاية الأسبوع الماضي وشوهد وهو يغادر الأرض قبل نهاية المباراة ، مما أثار استياء تن هاغ.

نتيجة لذلك، لم يكن من المتوقع أن يبدأ المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد ضد برايتون.

ومع ذلك، مع استبعاد أنطوني مارسيال – الذي قاد الهجوم بشكل مثير للإعجاب في فترة ما قبل الموسم – ، يمكن أن يحصل رونالدو على فرصة للمشاركة.

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