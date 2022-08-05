كورينثيانز يحلم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو

عُرض على كريستيانو رونالدو الخروج الآمن من مانشستر يونايتد وبشكل غير متوقع بعد أن اعترف رئيس كورينثيانز البرازيلي دويليو مونتيرو ألفيس بأنه يريد إبرام صفقة مع المهاجم البرتغالي.

وختم رونالدو عودته المثيرة إلى أولد ترافورد الصيف الماضي، لكن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا يسعى بشدة إلى الخروج من مسرح الأحلام في أعقاب موسم 2021-2023 الكارثي ليونايتد.

تين هاغ يحث كريستيانو رونالدو على العودة لسابق لياقته البدنية https://t.co/8gBSYuqpz2 pic.twitter.com/udadBA2Ztx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 4, 2022

وخاض مهاجم يوفنتوس السابق آخر 19 عامًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، لكن مانشستر يونايتد فشل في التأهل لأكبر مسابقة للأندية في أوروبا.

ويُعد غياب مانشستر يونايتد عن دوري أبطال أوروبا عاملاً رئيسياً وراء رغبة رونالدو في الرحيل إلى جانب الاعتقاد بأنه لا يمكنهم التنافس على الألقاب في الموسم الأول للمدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ. وأعلن النادي مجددًا أنه لا رغبة لديه في بيع هدافه الموسم الماضي الذي سجل 24 هدفًا في جميع المسابقات.

وعلى الرغم من أن رونالدو قد أوضح أنه يريد الرحيل، إلا أن خطوة للمهاجم المخضرم لم تتحقق، حيث رفض العديد من أندية أوروبا الكبرى بما في ذلك تشيلسي وبايرن ميونخ التحرك نحو التعاقد مع الهداف التاريخي لريال مدريد.

ويُعد سبورتنغ لشبونة، فريق رونالدو القديم، أحدث نادٍ يبدي اهتمامه بالتعاقد مع قائد البرتغال الذي لا يريد العودة إلى نادي طفولته.

تين هاغ يعلق على واقعة مغادرة رونالدو وزملائه مباراة مانشستر يونايتد ورايو فاليكانو (فيديو) https://t.co/PlGgz0aUjb pic.twitter.com/6n1s9X8lSj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2022

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن كورينثيانز سيكون على استعداد لمنح رونالدو شريان الحياة المهني، وفقًا لألفيس، الذي أخبر موقع ”أوليسيكاست“ عبر صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن النادي البرازيلي يراقب وضع رونالدو ويمكن أن يتقدم بعرض للتعاقد معه.

وقال ألفيس: ”هذا صحيح، حلمنا كبير هذا كورينثيانز! أليس ويليان وريناتو أوغوستو هنا؟ كل شيء ممكن في كرة القدم وأنا ملتزم بتقديم أفضل ما لدي من أجل كورينثيانز. هل هذا ممكن؟ لا أعرف. لم نحاول، لم نحقق، لم يكن هناك مثل هذا الاحتمال ، لكننا نراقبه. تخيل أنه يريد فجأة اللعب في البرازيل“.

ويبقى أن نرى ما إذا كان رونالدو سينظر بجدية في فكرة الانضمام إلى الفريق البرازيلي.

وخاض رونالدو 45 دقيقة فقط خلال المباريات الودية قبل الموسم، حيث لعب أمام رايو فاليكانو نهاية الأسبوع الماضي وشوهد وهو يغادر الأرض قبل نهاية المباراة ، مما أثار استياء تن هاغ.

نتيجة لذلك، لم يكن من المتوقع أن يبدأ المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد ضد برايتون.

ومع ذلك، مع استبعاد أنطوني مارسيال – الذي قاد الهجوم بشكل مثير للإعجاب في فترة ما قبل الموسم – ، يمكن أن يحصل رونالدو على فرصة للمشاركة.