بوغبا يتخلى عن فكرة الخضوع لجراحة في الركبة للحفاظ على آمال المشاركة في كأس العالم

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن بول بوغبا تخلى عن فكرة الخضوع لجراحة في الركبة وسيعتمد على برنامج راحة وإعادة تأهيل ليحافظ على آماله في اللعب مع فرنسا بكأس العالم 2022 لكرة القدم.

وأصيب لاعب وسط يوفنتوس في الركبة في حصة تدريب مع فريقه الجديد أواخر الشهر الماضي خلال جولة خارجية في الولايات المتحدة.

وستبعده الجراحة عن نهائيات كأس العالم في قطر في الفترة من الـ21 من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول، ولذلك فضل بوغبا _الذي خاض 91 مباراة مع منتخب فرنسا_ الخضوع لبرنامج علاجي.

وقالت وسائل إعلام إيطالية، إن النظام العلاجي سيتألف من ثلاثة أسابيع في صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة وبعدها سيتدرب بمفرده لمدة أسبوعين.

وإذا سارت كل الأمور على ما يرام سيعود بوغبا في الوقت المناسب ليكون قادرا على الاستعداد لكأس العالم، إذ تبدأ فرنسا حملتها ضد أستراليا في الدوحة في الـ22 من نوفمبر.

