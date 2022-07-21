هل تعطل الصاروخ فعلا؟ وبدلا من التعقل أصيبت الكرة بالجنون؟ أسألكم أجيبوني.

هل بات منجم التهديف هذا عبئا على الأندية، وهل بالفعل لم يبق لكريستيانو في السوق ما يذوق كما قالها الشوال يوما؟

كريستيانو رونالدو .. سقوط صاروخ ماديرا pic.twitter.com/UPQXMO4oqY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 20, 2022

هذا الماثل أمامكم رفضته حتى الآن إدارات الريال والأتلتي باريس وبرشلونة يووفنتوس وتشياسي والبايرن.

كم التقارير العالمية لا يمكن تجاهله، النمبر 1 عالميا قي صادرات الطموح والتحدي بات اليوم كهلا في عيون القائمين في سوق الانتقالات هن وهناك.