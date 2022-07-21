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رياضة

كريستيانو رونالدو .. سقوط صاروخ ماديرا
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 7:15 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 8:00 GMT

كريستيانو رونالدو .. سقوط صاروخ ماديرا

هل تعطل الصاروخ فعلا؟ وبدلا من التعقل أصيبت الكرة بالجنون؟ أسألكم أجيبوني. هل بات منجم التهديف هذا عبئا على الأندية، وهل بالفعل لم يبق لكريستيانو في السوق ما

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

هل تعطل الصاروخ فعلا؟ وبدلا من التعقل أصيبت الكرة بالجنون؟ أسألكم أجيبوني.

هل بات منجم التهديف هذا عبئا على الأندية، وهل بالفعل لم يبق لكريستيانو في السوق ما يذوق كما قالها الشوال يوما؟

هذا الماثل أمامكم رفضته حتى الآن إدارات الريال والأتلتي باريس وبرشلونة يووفنتوس وتشياسي والبايرن.

كم التقارير العالمية لا يمكن تجاهله، النمبر 1 عالميا قي صادرات الطموح والتحدي بات اليوم كهلا في عيون القائمين في سوق الانتقالات هن وهناك.

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