أتلتيكو مدريد يحاول التعاقد مع كريستيانو رونالدو

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن أتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وعلى الرغم من أن عقد رونالدو البالغ من العمر 37 عاما مع مانشستر يونايتد ينتهي في يونيو 2023، إلا أن النجم البرتغالي من أولوياته اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو أمر لا يمكن أن يحدث في اليونايتد لأن الفريق سيشارك في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

تعرف على النادي السعودي الذي يفاوض كريستيانو رونالدو https://t.co/S0tYJGOAQO pic.twitter.com/fh6CjKQK2u — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 14, 2022

وبحسب ”موندو ديبورتيفو“ فإن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو عرضه على أندية كبرى في أوروبا، والآن يسعى أتلتيكو مدريد للتعاقد معه رغم وفرة المهاجمين في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وأوضحت أن خزينة أتلتيكو مدريد قد لا تسمح له بالتعاقد مع رونالدو الذي يتردد أنه يحصل على نحو 26 مليون جنيه إسترليني سنويا في مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى أن سيميوني لديه خمسة مهاجمين وهم: أنطوان غريزمان وجواو فيليكس وماثيوس كونها وكوريا وألفارو موراتا وأنخيل كوريا.

أزمة رحيل.. هل فشلت خطة كريستيانو رونالدو بشأن الرحيل عن مانشستر يونايتد؟ https://t.co/XIGWslpIfJ pic.twitter.com/A1REfhqlVZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 14, 2022

خيار بايرن ميونخ

وقالت ”موندو ديبورتيفو“ إن بايرن ميونخ الخيار الأكثر ترجيحًا لرونالدو لكن كل شيء بانتظار رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، وهو ما سيفسح المجال للمهاجم البرتغالي في الفريق البافاري.

عرض سعودي

وكانت شبكة ”سي إن إن“ البرتغالية قد نشرت تقريرًا قالت فيه إن كريستيانو رونالدو تلقى عرضًا من نادٍ سعودي مقابل 300 مليون يورو.

ولم تنشر الشبكة اسم النادي السعودي، لكن موقع ”sport.tvp“ ذكر أن نادي النصر هو من عرض على رونالدو مبلغا خياليا للموافقة على الانتقال إليه.

وبحسب شبكة ”سي إن إن“، فإن النادي السعودي سيدفع ما يقرب من 300 مليون يورو على مدار موسمين لرونالدو، ووكيله، ومانشستر يونايتد.

تين هاغ: مانشستر يونايتد يخطط للموسم المقبل بوجود كريستيانو رونالدو https://t.co/N0QBT8A2o0 pic.twitter.com/KRfYcexObC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 11, 2022

وبالنسبة لتفاصيل الصفقة، فإنه من المنتظر أن يحصل رونالدو على 125 مليون يورو كراتب سنوي لمدة موسمين، وهو ما يعني 250 مليون يورو في سنتين، كما سيحصل وكيل أعماله خورخي مينديز على عمولة تقترب من 20 مليون يورو، لتصبح إجمال الصفقة 300 مليون يورو.

لكن العرض السعودي بعيد تماما عن رغبة رونالدو في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا وخارج أوروبا بأكملها، ومن غير المرجح أن يناقش رونالدو فكرة اللعب في السعودية في ظل رغبته في الخروج من مانشستر يونايتد نحو مستوى أعلى من المنافسة بخلاف رفض رونالدو نفسه عرضا سابقا من السعودية للعمل كسفير سياحي هناك.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 15 مليون يورو بعقد ينتهي في يونيو 2023، والموسم الماضي شارك رونالدو في 38 مباراة مع مانشستر يونايتد بواقع 3131 دقيقة سجل فيها 24 هدفا وصنع 3.