صحف رياضية: تحدٍّ جديد لأنشيلوتي.. وباريس سان جيرمان يمنح بوكيتينيو 25 مليون يورو "لكي لا يعمل"

شكل تأهل الإسباني رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد لقاء بطولي، وأخبار سوق الانتقالات، وتقديم برشلونة فرانك كيسي رسميا والدانماركي كريستينسن، واقتراب يوفنتوس من ضم زانيولو، والتحدي الجديد لمدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بطواف فرنسا للدراجات الهوائية وتسريع برشلونة عملية بيع ممفيس ديباي ووعد باريس سان جيرمان للحارس الإيطالي دوناروما ليكون أساسيا وبطولة أوروبا للسيدات في كرة القدم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل الإسباني رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ فوز بطولي لرافائيل نادال: اسمح لي أن ألعب أكثر أبي“.

كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت “ تحدّ جديد لأنشيلوتي ”.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت :“ أتلتيكو مدريد: رسميا فيتسل يوقع لموسم واحد “ و “ كيسي رسميا برشلوني ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقدات برشلونة وكتبت :“ كيسي أول تعاقد من سلسلة قادمة ”.

كما تحدثت عن أخبار برشلونة وكتبت :“ برشلونة يسرع من أجل خروج ممفيس “ و “ سيتم تقديم كريستينسن ”.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ رافائيل نادال إلى نصف النهائي بعد لقاء ملحمي ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت ”رافائيل نادال وحشي ”.

كما تحدثت عن تقديم برشلونة للاعبه الجديد الإيفواري فرانك كيسي وكتبت ”برشلونة الأفريقي ”.

الصحيفة اهتمت ببطولة أوروبا للسيدات في كرة القدم وكتبت “ تأثير غياب أليسكيا وأول فوز للمنتخب المضيف ”.

كما اهتمت بالمرحلة الخامسة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية وكتبت “ بوجار يفرض قانونه ”.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل الإسباني رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت “ ليحمي الرب الملك ”.

الصحيفة اهتمت بأتلتيكو مدريد وكتبت ”البلجيكي فيتسل أول تعاقد في الصيف ”.

كما اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية وتأهل منتخب إسبانيا للشابات تحت 19 سنة لنهائي أمم أوروبا وكتبت ”إسبانيا تبلغ تاسع نهائي ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على المرحلة الخامسة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية التي شهدت أحداثا مثيرة بسقوط عدة متسابقين وكتبت “ تحت أرضية البافي بوجار ”.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس وكتبت ”نادال يعاني ويفوز ”.

كما اهتمت بباريس سان جيرمان ومشكلة حراسة المرمى وكتبت :“ دوناروما وعد بالرسمية ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس وكتبت :“ فلاهوفيتش 140 نقطة لك ”.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات يوفنتوس وكتبت “ زانيولو قريب وضغط من أجل كوليبالي ”.

كما اهتمت بإقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تدريب باريس سان جيرمان وكتبت “ بوكيتينو 25 مليون يورو من أجل ألا يعمل ”.