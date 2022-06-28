صحف رياضية: برشلونة يقدم قميصا ذهبيا.. إنتر ميلان تشكيلة خيالية.. وتقديم ممتاز لأساطير ريال مدريد

شكلت أخبار سوق الانتقالات، مفاوضات تشيلسي لضم رحيم سترلينغ ومانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعبين من أياكس ومصير عثمان ديمبيلي وفرانكي دي يونغ في برشلونة وماركو أسينسيو وتجديد عقد توني كروس في ريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بمصير المدربين في الدوري الفرنسي واستعداد برشلونة لبيع 10 في المئة من حقوق النقل التلفزيوني وتقديم قميص جديد وبطولة ويمبلدون للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على استمرار الأشغال في تجديد ملعب سانتياغو بيرنابيو خلال العطلة وكتبت :“ لا توجد عطلة في سانتياغو بيرنابيو ”.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز الإسباني كارلوس ألكاراز في بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ ألكاراز ريمونتادا بـ 30 إرسالا ساحقا ”.

الصحيفة اهتمت بتقديم أساطير مدريد وكتبت :“ تقديم ممتاز لأساطير مدريد ”.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد وكتبت :“ سيريزو : الآن يجب جمع مبلغ 40 مليون يورو من بيع لاعبين ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات والروافع الاقتصادية وكتبت :“ ديمبيلي صعب جدا “ و “ دي يونغ يتفاوض حول راتبه مع مانشستر يونايتد “ و “ سيكت ستريت تشتري 10 في المئة من حقوق البث التلفزيوني “ و “ برشلونة يقدم قميصا ذهبيا“.

الصحيفة اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ ألكاراز يعاني في بدايته ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي في برشلونة وكتبت :“ ديمبيلي هذا ما هو عليه ”.

الصحيفة تحدثت عن بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ ألكاراز يبدأ بشكل ملحمي ”.

كما اهتمت الصحيفة بتقديم برشلونة لقميص ذهبي وكتبت :“ طقم أولمبي ”.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وكتبت :“ أسينسيو في سوق الانتقالات وميلان يهتم بالتعاقد معه ”.

آس

ركزت الصحيفة على مستقبل الألماني توني كروس في ريال مدريد وقضية تجديد عقده وكتبت :“ تشويق كروس ”.

كما اهتمت الصحيفة بسوق انتقالات أتلتيكو مدريد وكتبت :“ لا من تشيلسي ويوفنتوس بشأن صفقات ساؤول وألفارو موراتا ”.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وكتبت :“ ليفاندوفسكي يحث لابورتا : أريد التعاقد قبل 12 يوليو“.

كما اهتمت ببطولة ويمبلدون للتنس وتأهل ألكاراز ودخول نادال المنافسة وكتبت :“ ألكاراز يعاني لكنه تجاوز ستروف “ و “ نادال يبدأ بمواجهة سيرندولو ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على بطولة ويمبلدون للتنس وكتبت :“ إيما وأندري موراي بريطاني خاص ”.

كما اهتمت الصحيفة برغبة تشيلسي في التعاقد مع رحيم سترلينغ وكتبت :“ تشيلسي يستعد للمزايدة بمبلغ 50 مليون جنيه استرليني “ و “ تود وسيتي انتهت المباحثات حول سترلينغ ”.

واهتمت الصحيفة بمفاوضات أياكس لبيع لاعبيه لمانشستر يونايتد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على بطل العالم في الدراجات الهوائية الفرنسي جوليان ألا فيليب وكتبت :“ جوليان ألا فيليب : من الصعب أن تأخذ ”.

كما اهتمت الصحيفة بمصير المدربين في الدوري الفرنسي وكتبت :“ فافر محرض وغالتيير ينتظر بوكيتينو ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات الأندية الإيطالية وكتبت عن يوفنتوس :“ قدوم دي ماريا وشحن فلاهوفيتش يوفنتوس أحضر الأهداف “ وعن ميلان كتبت :“ ميلان تلميح باريسي ”.

وكتبت عن إنتر ميلان :“ إنتر ميلان تشكيلة خيالية“.