تشيفرين: دوري السوبر الأوروبي "مشروع ميت".. لا أحد يريد المشاركة فيه

لا يخشى السلوفيني أليكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، من إمكانية اتخاذ إجراء قانوني من شأنه إعادة إحياء بطولة (دوري السوبر الأوروبي)، المنشقة عن مسابقات الاتحاد القاري، والتي سبق أن دعا إليها 12 من أندية الصفوة في القارة العجوز.

وقال تشيفرين (54 عامًا) في مقابلة أجراها مع صحيفة ”غازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية، اليوم الأحد: أيًا كان قرار المحكمة، فإنه لن يغير شيئًا، والمشروع ميّت لأنه لا أحد يريد المشاركة.

ويواصل عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك يوفنتوس الإيطالي السعي للانفصال عن بطولات يويفا، لكن الأندية التسعة المتمردة الأخرى، بما في ذلك مانشستر يونايتد، وليفربول الإنجليزيان، رضخت لتهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإمكانية فرض عقوبات صارمة على الفرق المشاركة بدوري السوبر.

وتقرر نقل قضية إقامة دوري السوبر إلى محكمة العدل الأوروبية، حيث من المتوقع أن تنظر فيها في يوليو المقبل.

وردًا على تصريحات يورغن كلوب مدرب ليفربول، وغوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وشكواهما حول كثرة عدد المباريات في الموسم الواحد، قال تشيفرين: ”بطولات الدوري المكونة من 18 فريقًا أكثر فائدة من الأكبر عددًا، وإقامة كأسين محليين عدد كبير جدًا بالنسبة للبعض“.

وأضاف: ”من السهل مهاجمة الاتحاد الأوروبي فورًا، لكن إذا لعبت عدد مباريات أقل فإن الأموال التي ستحصل عليها أقل، لذا من الأولى أن يشتكي عمال المصانع الذين يتقاضون 1000 يورو شهريًا“.