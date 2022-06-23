صحف رياضية: تشافي يضغط.. خطة برشلونة.. والاحتمال السري في باريس سان جيرمان

شكلت أخبار سوق الانتقالات في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومستقبل عدة لاعبين، البرازيلي نيمار والأرجنتيني باولو ديبالا ومواطنه براديس والفرنسي عثمان ديمبيلي، والصراع حول رقم 9، واحتفال ليكيب بميلاد الأسطورة زين الدين زيدان رقم 50، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتصريحات داني كارفخال مدافع ريال مدريد والأسطورة الهولندي فان نيستلروي وقيمة لاسو وأنشيلوتي في ريال مدريد كمدربين لفرعي كرة القدم وكرة السلة واستعداد الإسباني رافائيل نادال لبطولات العشب واقتراب المدرب إيرنيستو فالفيردي من أتلتيك بلباو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع فان نيستلروي المهاجم الهولندي السابق لريال مدريد وكتبت :“ فان نيستلروي : أنشيلوتي مثال، لقد صنع فريقا حقيقيا ”.

الصحيفة تحدثت عن كارلو أنشيلوتي ولاسو مدربي ريال مدريد في كرة القدم وكرة السلة وكتبت :“ أنشيلوتي ولاسو.. عقل ريال مدريد ”

الصحيفة اهتمت بأتلتيك بلباو ومدربه الجديد وكتبت :“ إرنيستو فالفيردي مدربا لبلباو ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي وخافي ومشروع عودة الجماهير لملعب الكامب نو وكتبت :“ تشافي يضغط من أجل بقاء عثمان ديمبيلي “ و “ اجتماع جديد من أجل غافي: التجديد يقترب أكثر “ و “ خطة مجلس إدارة برشلونة لإعادة ملء الكامب نو بالأعضاء ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة والاختيار بين تجديد عقد ديمبيلي أو التعاقد مع رافينيا وكتبت :“ الرافعات “ و “ برشلونة يرغب في تشجيع الحضور للكامب نو ”.

الصحيفة تحدثت عن ريال مدريد وكتبت :“ لاعبو مدرسة الفريق لا يتواجدون في الفريق الأول لريال مدريد ”.

كما اهتمت بالمدرب إرنيستو فالفيردي وكتبت :“ أتلتيك بلباو : فالفيردي المدرب القادم لمرشحين من 3 لرئاسة الفريق ”.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع داني كارفخال مدافع ريال مدريد وكتبت :“ كارفخال: ريال مدريد لا يخسر النهائيات ”.

كما تحدثت عن برشلونة وكتبت :“ هجوم على عملية التخلص من لاعبين ”.

الصحيفة اهتمت بنجم التنس الإسباني رافائيل نادال وكتبت :“ رافائيل نادال رائع في العشب ”.

كما اهتمت بتصريحات أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان وكتبت :“ أندير هيريرا : لم يكن عدلا خروجنا من دوري أبطال أوروبا ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حوارها مع الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان وكتبت :“ زين الدين زيدان: قصتي مع المنتخب الفرنسي لم تنته بعد ”.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل البرازيلي نيمار وكتبت :“ باريس سان جيرمان: نيمار الاحتمال السري ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات الصيفية في الأندية الإيطالية وكتبت عن ميلان :“ ميلان سدد ضربة: تراوري حركة الشيطان “ و حول صراع الرقم 9 كتبت :“ لعبة رقم 9 ”.

وعن إنتر ميلانو كتبت :“ ديبالا: إنتر ميلان أسرع “ و عن يوفنتوس كتبت: ”باراديس: يوفنتوس تعاقد معي“.