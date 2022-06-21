نيمار يطمئن جماهيره بعد هبوط اضطراري لطائرته: الأمور على ما يرام.. نحن في طريقنا للمنزل (فيديو)

وجه النجم البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان، رسالة لكل الجماهير، بعد أن اضطرت الطائرة الخاصة له الهبوط اضطرارياً أثناء سفرها من بربادوس إلى موطنه الأصلي البرازيل.

وأصيب نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم نيمار بالذعر، بعد أن اضطرت طائرته الخاصة إلى الهبوط اضطراريا في ليل الإثنين في مدينة بوا فيستا في شمال البرازيل، بسبب مشكلة في الزجاج الأمامي، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية.

وكان اللاعب يتواجد في الطائرة بصحبه شقيقته رافائيلا سانتوس، عندما قرر الطيار، الهبوط اضطراريا كإجراء احترازي بسبب مشكلة صغيرة في الزجاج الأمامي للطائرة.

وأرسل نيمار رسائل شكر بعد الدعم وصله من جماهيره خلال أحداث ”الرعب“ الذي عاشه، بعدما قامت طائرته بهبوط اضطراري كإجراء احترازي في مدينة بوا فيستا.

وقال نيمار في فيديو نشره عبر خاصية ”ستوري“ على صفحته بموقع ”إنستغرام“ من داخل الطائرة: ”أنا هنا لأشكركم على كل الرسائل، لكن الأمور كلها على ما يرام“.

وأضاف: ”نحن في طريقنا إلى المنزل. كان مجرد خوف“.

نيمار جونيور (عن حادثة الطائرة) " تعطّلت واضطروا للهبوط اضطراريا" : أريد فقط أن أشكركم على كل الرسائل واخبركم أن كل شيء على ما يرام ، كان الأمر مخيفًا بعض الشيء ولكن لا داعٍ للقلق ، نحن في طريقنا إلى المنزل.

pic.twitter.com/SpIHWpzx8t — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) June 21, 2022

يذكر أن صحيفة ”أو غلوبو“ اليومية قالت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن الطائرة التي كانت في طريقها من ميامي إلى ساو باولو (جنوب-شرق)، اضطرت إلى الهبوط في بوا فيستا حوالي الساعة 2:00 صباحًا (5:00 بتوقيت غرينتش) لتجنب مشكلة انخفاض في الضغط.

وكان نيمار الذي يستمتع بعطلته السنوية بعد موسم صعب ومخيب للآمال مع باريس سان جرمان، برفقة صديقته برونا بيانكاردي وشقيقته رافايلا والعديد من المقربين الآخرين.

ونشر مستخدمو الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنيمار وهو يبتسم، محاطًا بمعجبين مبتهجين بالوجود غير المتوقع للنجم في هذه المدينة الواقعة في قلب الأمازون، بالقرب من الحدود الفنزويلية.

وكان نيمار قد نشر الإثنين على حسابه في إنستغرام صورة له مع أخته على مدرج المطار في ميامي، قبل ركوب الطائرة.