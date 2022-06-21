باريس سان جيرمان يقترب من الاتفاق مع المدرب كريستوف غالتييه

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان اقتربت من الاتفاق مع إدارة نيس بشأن التخلي عن المدرب كريستوف غالتييه لتدريب الفريق الباريسي وخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وحسب الصحيفة فالمدرب كريستوف غالتييه ما زال في عقده سنتان مع نيس وسيدفع باريس سان جيرمان مبلغا يقارب 10 ملايين يورو لشراء ما تبقى من عقده، إذ يرغب الطرفان في إنهاء المفاوضات هذا الأسبوع ليتمكن الفريق الباريسي من الإعلان عن مدربه الجديد وفريق نيس من البحث عن مدرب جديد.

وفي المسار ذاته يتفاوض باريس سان جيرمان مع وكلاء المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو حول شروط رحيله عن الفريق، إذ يتبقى له موسم واحد في عقده، وسيكلف الفريق دفع 15 مليون يورو للمدرب وطاقمه المكون من خيسوس بيريز وميغيل داغوستينو وتوني خيمينيز و سيباستيانو بوكيتينو، ومن المحتمل أن تحسم المفاوضات بين الطرفين في حدود يوم الخميس المقبل.

وأكدت الصحيفة أن المدرب كريستوف غالتييه سيبدأ مهامه رسميا بقيادة بداية التحضير للموسم الجديد يوم الـ4 من تموز/ يوليوز المقبل، وبدأ بالفعل المدرب الجديد في اختيار الطاقم المساعد.

ويملك كريستوف غالتيير البالغ 55 عاما تجربة كبيرة كمدرب في الدوري الفرنسي، حيث قاد عدة أندية أبرزها أولمبيك ليون وسانت إيتيان وليل ونيس، كما درب بورتموث في إنجلترا، والعين الإماراتي في دولة الإمارات، وأريس سالونيكا في اليونان.

وقاد غالتيير فريق ليل للتتويج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2020-2021 على حساب باريس سان جيرمان، كما توج بكاس الرابطة برفقة سانت إيتيان سنة 2013.

وأصبح كريستوف غالتييه أولوية لإدارة باريس سان جيرمان بعدما فشلت كل محاولاتها لإقناع الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد بتدريب الفريق رغم تدخل أمير قطر ورئيس فرنسا في النقاش حول إقناعه بقبول المهمة ورغبة النجم كليان ميابي في أن يكون المدرب الجديد للفريق.

وينتظر زين الدين زيدان _الذي عبّر عن رغبته في العودة للتدريب_ نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله؛ لكونه المرشح الأبرز لخلافة ديدييه ديشامب في تدريب منتخب فرنسا.