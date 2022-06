"كنت أقوم بتعديل جواربي".. فالفيردي يرد على اتهامه بإهانة رئيس أوروغواي (فيديو)

تورط فيدريكو (فيدي) فالفيردي لاعب ريال مدريد بطل أوروبا ومنتخب أوروغواي بشكل شبه مقصود في جدل، وتعرّض لانتقادات حادة نتيجة واقعة حدثت خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة في حضور رئيس البلاد لويس لاكال بو.

وتعرّض لاعب خط الوسط لاتهامات بتعمد ”الاختفاء“ من صورة بروتوكولية التقطها رئيس جمهورية أوروغواي لاكال بو البالغ عمره 48 عاما مع الفريق بأكمله في إطار عمل رسمي بعد الفوز على بنما وديا 5-صفر يوم السبت الماضي.

وجاء في فيديو نشره حساب الاتحاد الأوروغواياني على تويتر القائد دييغو جودين والرئيس لاكال يحملان العلم الوطني لالتقاط صور جماعية مع لاعبي الفريق الوطني في الملعب، انحنى فالفيردي فجأة ونزل لأسفل ليختفي من الصورة تماما؛ ما عرّضه للانتقادات اللاذعة ودفعه للرد عليها في بيان عبر حسابه على إنستغرام.

وقال الدولي البالغ عمره 23 عاما في بيانه الذي أرفقه برسالة اعتذار للرئيس وللشعب بعد شرح موقفه من هذا الفيديو ”لم أخرج للتحدث من قبل لأنني اعتبرت أنه ليس عليّ أن أشرح أفعالي في الملعب، ولكن بعد عدة أيام إذ تلقيت الكثير من الانتقادات، أشعر بالالتزام بكتابة هذا البيان، وتقريبًا الدموع في عيني.

”كنت دائما شابا متواضعا. لم أرفع صوتي مطلقًا ولم أواجه مشكلة مع أحد. كلما استطعت، أحاول عدم ملاحظتي، ببساطة لسبب واحد: أنا أعيش فقط من أجل كرة القدم. لكن هذه المرة، تسببت كرة القدم في خدعة لي.

”في أثناء التقاط الصورة مع الرئيس كنت أقوم بتعديل جواربي، لكن من الصحيح أيضًا أنني لم أكن منتبها عند التقاط الصورة. كنت في المباراة وأركز عليها تماما. غادرت أوروغواي عندما كنت طفلا، لكنني لم أنس المكان الذي ولدت فيه. أنا أحب بلدي ولهذا أعلم أنهم يستحقون اعتذاري“.

Federico Valverde has issued a long apology on Instagram after missing a team photo with the President of Uruguay to adjust his socks.

He denied that he did it on purpose to take a political position.pic.twitter.com/voycnucyuI

